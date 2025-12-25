पुणे

Pune Fruad : शेअर बाजारात जादा परताव्याच्या आमिषाने ६८ लाखांना गंडा

शेअर बाजारात जादा परताव्याचे आमिष दाखवून एकाने सिंहगड रस्ता परिसरातील काही जणांना ६८ लाख रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार आला समोर.
Cyber Fraud

Nagpur Fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शेअर बाजारात जादा परताव्याचे आमिष दाखवून एकाने सिंहगड रस्ता परिसरातील काही जणांना ६८ लाख रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एकाविरुद्ध सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
crime
Cyber Crime
fraud news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com