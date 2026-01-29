Cyber Fraud : सायबर फसवणुकीत ४२ लाखांचा गंडा; शेअर बाजार आणि प्रीपेड टास्कच्या आमिषाने दोघांची फसवणूक

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा आणि ऑनलाइन प्रीपेड टास्क पूर्ण केल्यास जादा नफ्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोघांची ४२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पहिल्या घटनेत कोथरूड येथील सिटीप्राईड परिसरातील पॅलेडियम सोसायटीत राहणाऱ्या ४९ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३० डिसेंबर २०२३ रोजी सायबर चोरट्यांनी तक्रारदाराच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधला. त्यानंतर त्यांना एका ग्रुपमध्ये सहभागी करून शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा परताव्याचे आमिष दाखविले. या प्रलोभनाला बळी पडून तक्रारदाराने चोरट्यांनी दिलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये २२ लाख रुपये जमा केले. मात्र, त्यानंतर कोणताही परतावा मिळाला नाही..पोलिस अंमलदारास सायबर गुन्हेगारांनी घातला ३० लाखांचा गंडा! पाहुणे, मित्रांकडून घेतले होते उसने पैसे अन् बॅंकेतून १६ लाखांचे कर्ज काढले; केरळमधून एकास अटक, वाचा....दुसऱ्या घटनेत अलंकार परिसरातील आनंद रेसीडन्सीमध्ये राहणाऱ्या ५२ वर्षीय महिलेची सायबर चोरट्यांनी २० लाख १६ हजार रुपयांची फसवणूक केली. चोरट्यांनी टेलिग्रामच्या माध्यमातून संपर्क साधून मोबाईलवर लिंक पाठवली. ती लिंक वापरून प्रीपेड टास्क पूर्ण केल्यास मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखविले. त्या भूलथापांना बळी पडून महिलेने वेळोवेळी मोठी रक्कम गुंतवली; मात्र अपेक्षित परतावा मिळाला नाही..फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर दोघांनी २८ जानेवारी रोजी अलंकार पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सायबर फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.