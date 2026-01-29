पुणे

Cyber Fraud : सायबर फसवणुकीत ४२ लाखांचा गंडा; शेअर बाजार आणि प्रीपेड टास्कच्या आमिषाने दोघांची फसवणूक

online prepaid task cyber fraud Pune : पुण्यात शेअर बाजार गुंतवणूक व ऑनलाइन प्रीपेड टास्कमधून जादा परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोन नागरिकांची ४२ लाखांची फसवणूक केली. अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
online prepaid task cyber fraud Pune

online prepaid task cyber fraud Pune

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा आणि ऑनलाइन प्रीपेड टास्क पूर्ण केल्यास जादा नफ्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी दोघांची ४२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
Cyber Fraud
cyber attack
cyber news

Related Stories

No stories found.