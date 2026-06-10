Cyber Crimer : सायबर चोरट्यांकडून चौघांची दीड कोटींची फसवणूक

पुणे - शहर आणि परिसरात ऑनलाइन फसवणुकीचे सत्र सुरूच असून, सायबर गुन्हेगारांनी वेगवेगळ्या चार गुन्ह्यांमध्ये नागरिकांना सुमारे एक कोटी ४८ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यासह विश्रामबाग, भारती विद्यापीठ आणि सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दत्तवाडी परिसरात भामिन आर्केडमधील एका ४८ वर्षीय व्यक्तीला शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एक कोटी १५ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याबाबत सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर नउ जून रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसऱ्या घटनेत विश्रामबाग परिसरात ५२ वर्षीय व्यक्तीला ट्रेडिंगच्या बनावट लिंक पाठवून नऊ लाख ८० हजार रुपयांना फसवण्यात आले..तसेच, आंबेगाव बुद्रूक परिसरातील एका ३१ वर्षीय व्यक्तीला बिटकॉइन करन्सीमध्ये गुंतवणुकीचा बहाणा करून सायबर चोरट्यांनी १२ लाख ४५ हजार रुपये उकळले. याबाबत भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याशिवाय, हिंगणे खुर्द परिसरातील एका ७८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला फोन करून ॲप डाऊनलोड करायला लावून सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाइलचा ॲक्सेस मिळवला. त्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यातून नऊ लाख ९४ हजार रुपये परस्पर लांबवले. याबाबत प्राप्त तक्रारीवरून सिंहगड रस्ता पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अनोळखी लिंक किंवा ॲप डाऊनलोड करू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.