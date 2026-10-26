Cycle Competition : सिंहगडावर परवानगीविना सायकल शर्यत; वन विभागाची मान्यता, पुरातत्त्व विभागाच्या हद्दीतील मार्गासाठी परवानगी नाही

खडकवासला - पुरातत्त्व विभागाच्या संरक्षित ऐतिहासिक सिंहगडावर २२ ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान डोंगरउतार सायकल शर्यतीची अंतिम फेरी पार पडली. पुणे दरवाजा ते आतकरवाडी या मार्गावर झालेल्या या स्पर्धेसाठी वन विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती; मात्र, शर्यतीचा प्रारंभबिंदू असलेला पुणे दरवाजा आणि त्याखालील पायऱ्यांचा काही भाग पुरातत्त्व विभागाच्या हद्दीत असून, त्यासाठी आयोजकांनी परवानगी घेतलेली नव्हती. दरम्यान, सोमवारअखेर पुरातत्त्व विभागाने आयोजक किंवा वन विभागाकडून अधिकृत माहितीही मागवली नसल्याचे समोर आले आहे..‘झेडएलएस’ पुणे डोंगरउतार सायकल शर्यतीच्या अंतिम फेरीसाठी पुणे उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस यांनी वन विभागाच्या हद्दीतील, गडाच्या तटबंदीखालील पायवाटेवर स्पर्धा घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, शर्यतीचा प्रारंभबिंदू दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुणे दरवाजाजवळ होता.तेथे अर्धा ते एक फूट उंचीचा लाकडी मंच उभारण्यात आला होता. त्यानंतरच्या पायऱ्या, पहिला दरवाजा आणि त्याखालील पायऱ्यांचा अंदाजे ५० ते १०० मीटरचा भाग पुरातत्त्व विभागाच्या हद्दीत येतो. या भागासाठी आयोजकांनी परवानगी घेतली नव्हती. पायऱ्यांलगतच्या भिंतीपासून पुढे वन विभागाची हद्द सुरू होते..वन विभागाने शनिवार आणि रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी पर्यटकांची गर्दी लक्षात घेऊन रस्ता बंद न करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच पर्यटकांना कोणताही अडथळा होणार नाही, याची जबाबदारी आयोजकांवर सोपविली होती. मात्र, स्पर्धेदरम्यान पायवाट बंद ठेवल्याने पर्यटकांची गैरसोय झाली.सिंहगडाच्या पायवाटेवरून जाणारे पर्यटक आणि व्यायामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे चार दिवस चाललेल्या या स्पर्धेबाबत स्थानिकांना पूर्वकल्पना देणे आवश्यक होते..आयोजकांना नोटीस; दंडही आकारणार'पुरातत्त्व विभागाने गडावर अशा स्पर्धेला परवानगी दिलेली नाही. गडावर बेकायदेशीररीत्या सायकल चालवून स्टंटबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. आयोजकांना नोटीस बजावण्यात येत असून, दंडही आकारण्यात येईल. वन विभागाने परवानगी दिली होती. त्यांच्याकडूनही याबाबत माहिती घेण्यात येईल.'- डॉ. विलास वाहने, सहसंचालक, पुरातत्त्व विभाग.'वन विभागाने गौतम तावोडे यांनी स्पर्धेच्या आयोजनासाठी परवानगी मागितली होती. वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भांबुर्डा यांच्या अहवालाच्या आधारे आयोजक आणि स्पर्धकांच्या वैयक्तिक जबाबदारीवर वन विभागाने अटी-शर्तींवर स्पर्धेला परवानगी दिली होती. ही परवानगी केवळ वन विभागाच्या हद्दीपुरती होती. पुरातत्त्व विभागाच्या हद्दीतील भागासाठी परवानगी दिलेली नव्हती. ही स्पर्धा पूर्णपणे खासगी असल्याने स्थानिकांना सूचना देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची होती. स्पर्धेदरम्यान संस्थेने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले असल्यास संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल.'- अभिजीत वायकोस, उपवनसंरक्षक, पुणे वन विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.