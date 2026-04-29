Dabholkar Murder Case : नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडात मोठी अपडेट ! शरद कळसकरला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आरोपी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दोघांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. यापैकी वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तीन आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते.आता कळसकरला जामीन मंजूर झाला आहे. .शरद कळसकर याने विशेष न्यायालयाच्या दोषसिद्धी व शिक्षेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपीलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत जामीन देण्याची मागणी त्याच्या वकिलांनी केली होती. या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शरद कळसकर याला ५० हजार रुपयांच्या व्यक्तिगत हमीवर जामीन मंजूर केला आहे..सीबीआयने या प्रकरणात कट रचण्याचा मुख्य आरोप वीरेंद्र तावडे यांच्यावर लावला होता, मात्र न्यायालयाने त्यांना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरवले. तिघांच्या निर्दोष मुक्तीला सीबीआयचे अपयश मानले जात आहे. शरद कळसकर याला जामीन मिळाल्याने दाभोलकर हत्याकांडातील एक महत्त्वाचा आरोपी तात्पुरता बाहेर येणार आहे. या प्रकरणातील अपीलाची पुढील सुनावणी आता उच्च न्यायालयात होणार आहे..पुण्यात २०१३ मध्ये सकाळी फिरायला निघालेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये दोन आरोपींना दोषी ठरवले होते. पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचारी आणि एका मॉर्निंग वॉकरच्या साक्षीच्या आधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना सश्रम जन्मठेपेची सुनावली.