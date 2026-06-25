पुणे

बारामतीत रविवारी ‘दादा की यादे’ कार्यक्रम

बारामतीत रविवारी ‘दादा की यादे’ कार्यक्रम
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बारामती, ता. २५ : येथील नटराज नाट्य कला मंडळाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त ‘दादा की यादें’ या विशेष हिंदी-मराठी गीतांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी ही माहिती दिली.
रविवारी (ता. २८) सायंकाळी ७ वाजता तिरंगा सर्कल येथील नटराज कला मंदिर येथे हा कार्यक्रम होणार आहे. अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या या कार्यक्रमात हिंदी व मराठी गाण्यांची सुरेल मैफल रंगणार आहे. यामध्ये तेजस्विनी पाहुजा, धनंजय पवार आणि आकाश सोलंकी हे कलाकार सादरीकरण करणार असून, मुकेश देहिया संगीत संयोजन करणार आहेत.

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