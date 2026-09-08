Pune News : दहीहंडीत नियमांचे उल्लंघन; आणखी नऊ गुन्हे दाखल; मंडळाच्या १६ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश

पुणे - दहीहंडी उत्सवात विनापरवाना कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन, तसेच पोलिसांनी दिलेल्या सूचना न पाळल्याने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. मंडळाच्या एकूण १६ पदाधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे..कसबा पेठ, कोथरूड, सिंहगड रस्ता परिसरातील मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. दहीहंडी उत्सवात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आत्तापर्यंत २१ गुन्हे दाखल केले आहेत. तर ११६ मंडळांवर थेट न्यायालयात खटले दाखल करत पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईदरम्यान चार प्लाझ्मा, चार प्रेशर मिडसह सहा ध्वनियंत्रणा जप्त करण्यात आल्या आहेत.ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यासह कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला होता. त्यानुसार एक हजार १०० मंडळांच्या ध्वनीच्या तीव्रतेचे परीक्षण करून नियमभंग करणाऱ्या मंडळांची छाननी करण्यात आली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे..कसबा पेठेतील जिजामाता उद्यानाजवळ परवानगी न घेता दहीहंडी कार्यक्रमाचे आयोजन केल्या प्रकरणी पृथ्वीराज गजानन पंडित (वय ३०, रा. तपकीर गल्ली, बुधवार पेठ) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिस शिपाई विशाल औटी यांनी फरासखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. कसबा गणपती मंदिराच्या कमानीजवळ परवानगी न घेता दहीहंडी उत्सव साजरा केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.पौड रस्त्यावरील किनारा हाॅटेलजवळ आयोजित करण्यात आलेल्या दहीहंडी उत्सवात आवाजाची मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी अमृत मोहन मारणे (वय ४०, रा. कोथरूड) आणि गजानंद (रा. रायगड) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस शिपाई प्रवीण मांडवकर यांनी याबाबत कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..कोथरूडमधील रामबाग काॅलनीत पोलिसांचा आदेशाचा भंग केल्या प्रकरणी एका मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अनिकेत दत्तात्रेय कुडेपे (वय ४०, रा. काेथरूड), अक्षय रमेश भुजबळ (वय २९, रा. योगी पार्क, बाणेर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.कोथरूड परिसरातील रामबाग काॅलनीत ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी मंडळाचे पदाधिकारी यश अनिल इंगुळकर (वय २९, रा. राज सोसायटी, एलआयसी काॅलनी, कोथरूड), सचिन गुप्ता (वय २१, रा. नसरापूर, ता. भोर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस हवालदार ज्ञानेश्वर माने यांनी याबाबत कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..कोथरूडमधील भुसारी काॅलनीत पोलिसंच्या आदेशांचे पालन न केल्या प्रकरणी मंडळाचे पदाधिकारी सुनील सूर्यकांत म्हेत्रे (वय २४, रा. मोकाटेनगर) आणि प्रसाद केमसे (वय २७, रा. राऊतवाडी, कोथरूड) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.कोथरूडमधील शांतीबन चौकातील दहीहंडी उत्सवात आवाजाची मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी प्रमोद बारहाते (वय ४२, रा. कुंबरे गार्डन, काेथरूड) आणि अनिकेत महेंद्र भोसले (वय ३१, रा. धायरी) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग परिसरात आवाजाची मर्यादा ओलांडल्या प्रकरणी मंडळाचे कार्यकर्ते प्रणव दीपक खाडे (रा. गणेश पार्क, सिंहगड रस्ता), शिवराज बाळासाहेब भोसले (रा. प्रथमेश अपार्टमेंट, माणिकबाग) आणि राहुल रामचंद्र कामठे (रा. खेड शिवापूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस कर्मचारी तुषार वाघ यांनी सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.सिंहगड रस्त्यावरील ब्रह्मा हाॅटेल चौकाजवळ ध्वनिक्षेपकाचा आवाज कमी करण्याची सूचना दिल्यानंतर आदेशाचे पालन न केल्या प्रकरणी सत्यवान विलास कंधारे (रा. रामनगर, माणिकबाग, सिंहगड रस्ता) आणि निखिल राजेंद्र सूर्यवंशी (रा. पौड रस्ता, कोथरूड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.लोणीकंदमधील एका मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अक्षय भरत सपाटे (वय २७, रा. खेतरखिळा, कोलवडी, हवेली आणि अल्तमश फकीर पानसरे (वय २३, रा. वाडेबोल्हाई, हवेली) असे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे आहेत..लावणीचा कार्यक्रम घेण्यावर तिघांवर गुन्हादहीहंडी उत्सवात पोलिसांची परवानगी न घेता लावणी नृत्याचा कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी बिबवेवाडीतील मंडळाच्या अध्यक्षांसह लावणी नृत्यांगना राधा पाटील यांच्यावर यापूर्वी बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मंडळाचे अध्यक्ष भूषण अभिमान सोनवणे, आयोजक अमोल काटे आणि लावणी नृत्यांगना राधा पाटील (मुंबई) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.