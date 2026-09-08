पुणे

Pune News : दहीहंडीत नियमांचे उल्लंघन; आणखी नऊ गुन्हे दाखल; मंडळाच्या १६ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश

कसबा पेठ, कोथरूड, सिंहगड रस्ता परिसरातील मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. दहीहंडी उत्सवात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आत्तापर्यंत २१ गुन्हे दाखल केले आहेत.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - दहीहंडी उत्सवात विनापरवाना कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, ध्वनीमर्यादेचे उल्लंघन, तसेच पोलिसांनी दिलेल्या सूचना न पाळल्याने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. मंडळाच्या एकूण १६ पदाधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे.

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