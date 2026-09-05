Pune Dahihandi : दहीहंडीत डीजेचा आवाज ९० डेसिबलपर्यंत; नियमांची मर्यादा ओलांडली

पुणे - यंदाच्या दहीहंडी उत्सवाने आगामी गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाची भीषण दाहकता आणि नियमांच्या उल्लंघनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. प्रशासनाचे कडक प्रतिबंध आणि कायद्याचे इशारे धाब्यावर बसवत शहरातील दहीहंडी मिरवणुकांमध्ये डीजेच्या अवाजवी दणदणाटाने विहित मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचे ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आले आहे..मध्यवर्ती पुण्यातील विविध दहीहंडी मंडळांच्या ठिकाणी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधींनी खासगी मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून केलेल्या प्राथमिक मोजणीत डीजेचा आवाज साधारण ८५ ते ९० डेसिबलपर्यंत नोंदविण्यात आला. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत ‘ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २०००’ लागू आहेत. त्यानुसार निवासी क्षेत्रात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबल, तर व्यावसायिक क्षेत्रात दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबलची मर्यादा आहे. शांतता क्षेत्रासाठी ही मर्यादा अनुक्रमे ५० आणि ४० डेसिबल आहे..शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महात्मा फुले मंडई, सदाशिव पेठ, नारायण पेठ, टिळक रस्ता, बुधवार पेठ आणि शनिवार पेठसह उपनगर परिसरातील दहीहंडी उत्सवस्थळी डीजेचा वापर करण्यात आला. प्राथमिक ॲप-आधारित मोजणीत ८५ ते ९० डेसिबलपर्यंत आवाज आढळला. ही मोजणी अधिकृत कायदेशीर मोजणी नसून, प्रत्यक्ष ठिकाणी ध्वनीची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी केलेले प्राथमिक निरीक्षण आहे. ध्वनिप्रदूषणाचे नियम वाद्याच्या प्रकारावर नव्हे, तर आवाजाच्या तीव्रतेवर आधारित आहेत. त्यामुळे डीजे असो किंवा मोठ्या संख्येने वाद्ये वाजविणारे ढोल-ताशा पथक, विहित मर्यादा ओलांडल्यास कारवाईची तरतूद आहे..यंदा पुणे पोलिसांनी डोळ्यांच्या पडद्याला घातक ठरणारे ‘लेसर लाईट्स’, ‘स्पीकर वॉल’च्या भिंती, ‘प्रेशर मिड’ आणि ‘प्लाझ्मा’ या उपकरणांवर संपूर्ण बंदी घातली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक मंडळांच्या दहीहंडीत या नियमांची पायमल्ली झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे दहीहंडीतील डीजेचा आवाज पाहता, गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाची स्थिती कशी राहणार, याची रंगीत तालीमच झाल्याचे चित्र आहे..चौक - वेळ (रात्री) - डेसीबलबेलबाग चौक - ८ः३०मी. - ८६अप्पा बळवंत चौक - ८ः३७मी. - ८९हुतात्मा चौक - ८ः०७मी. - ९०मंडई - ८ः४०मी. - ८८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.