पुणे

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय दहिवडीत करावे

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय दहिवडीत करावे
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अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
कार्यालयाची मागणी

दहिवडी, ता. २५ : फलटण, माण व खटाव या तीन तालुक्यांसाठी प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय फलटण येथे स्थापन करण्याचा निर्णय हा सर्वसामान्य जनतेसाठी अन्यायकारक असून, शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. हे कार्यालय तीनही तालुक्यांचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या दहिवडीमध्ये करावे, अशी मागणी माण तालुक्यातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
फलटण हे ठिकाण तीनही तालुक्यांच्या मध्यवर्ती भागात नसून पुणे जिल्ह्याच्या सीमेलगत आहे. त्यामुळे शेतकरी, विद्यार्थी, कर्मचारी आणि नागरिकांना शासकीय कामांसाठी अनावश्यक प्रवास करावा लागणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्या दहिवडी हे ठिकाण अधिक योग्य व सर्वांना सोयीचे आहे. त्यामुळे राजकारण न करता जनहिताचा विचार करून संबंधित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय दहिवडी येथे स्थापन करावे, अशी मागणी आहे.

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दहिवडीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय
फलटणच्या नागरिकांची मागणी
महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालये
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कार्यप्रणाली
जनतेसाठी सोई समजावणे
दहिवडीचे भौगोलिक महत्त्व
तालुक्यांचे मध्यवर्ती कार्यालयांचे फायदे
शासकीय कामकाजाची सहजता
शेतकऱ्यांसाठी सरकारी सोई
विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय सेवा
उपक्रमांसाठी स्थानिक जनसंवाद
माण तालुक्यातील ग्रामस्थांचे विचार
फलटणचे स्थानिक विकास प्रत्यय
दहिवडी विकासाशी संबंधित मागण्या
प्रशासनाच्या निर्णयांची लोकहितासाठी प्रक्रिया
त्रिसुत्रीच्या प्रतिकृतीतील समस्यांचा विचार