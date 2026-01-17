मावळात २.३० लाखांची म्हैस खरेदीने गावात जल्लोष
वडगाव मावळ, ता. १६ : मावळ तालुक्यातील ब्राम्हणवाडी येथील दुग्ध व्यावसायिक व म्हशीचे व्यापारी बाबाजी शिंदे यांनी तब्बल २ लाख ३० हजार रुपये किमतीची उच्च प्रतीची म्हैस खरेदी करत तिची वाजत गाजत थाटामाटात मिरवणूक काढली. पारंपरिक शेतीसोबत दुग्धव्यवसायाकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटत असताना शिंदे यांनी केलेली ही खरेदी पंचक्रोशीत चर्चेचा विषय ठरली आहे.
शिंदे गेल्या अनेक वर्षांपासून म्हशी विक्रीचा व्यवसाय करत आहेत. आत्तापर्यंत त्यांनी ७० हजार रुपये ते दीड लाख रुपये किमतीच्या म्हशी खरेदी केल्या होत्या. मात्र त्यांनी नुकतीच उत्तम दूध उत्पादन क्षमता असलेली म्हैस २ लाख ३० हजार रुपये मोजून खरेदी केली. ही म्हैस गिर जाफरा जातीची असून दिवसाला १६ लिटर दूध देण्याची तिची क्षमता आहे. खरेदीचा आनंद साजरा करण्यासाठी त्यांनी आकर्षक सजावट करून म्हशीची गावातून पारंपरिक ढोल-ताशांच्या तालावर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत मिरवणूक काढली. गाडा मालक व उद्योजक अतुल वायकर व मित्र परिवाराच्या वतीने शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला. योग्य नियोजन, दर्जेदार जनावरे आणि मेहनत यांच्या जोरावर ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य साध्य करता येते, याचे उदाहरण बाबाजी शिंदे यांनी घालून दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया वायकर यांनी व्यक्त केली. दुग्धव्यवसायातून नियमित व चांगले उत्पन्न मिळत आहे. ही म्हैस आमच्या कुटुंबाच्या कष्टाचे प्रतीक आहे अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी व्यक्त केली.
