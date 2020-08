पुण्यातील या भागात सततच्या पावसाचा शेतकऱ्यांना फटका 

कुरकुंभ (पुणे) : दौंड तालुक्यातील खडकी, कुरकुंभ, मळद परिसरातील गावांमध्ये सततच्या पावसाने जमिनीत पाणी साचून राहिले. त्यातून शेतकऱ्यांच्या कांदा, भुईमूग, बाजरी, भाजीपाला व ऊस पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात एवढ्या टक्क्यांनी वाढ दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ, मळद, पांढरेवाडी, जिरेगाव, कौठडी, नंदादेवी, खडकी, स्वामी चिंचोली, रावणगाव परिसरात यंदा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच पावसाने जोरदार सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उघडीप व जमीन वाफशावर येताच बाजरी व कांदा पेरणी करण्यात आली. तसेच, भाजीपाला, ऊसलागवड करण्यात आली. काही शेतकऱ्यांच्या भुईमूग काढणीस आला. मात्र, पावसामुळे काढणीत व्यत्यय आला. त्यामुळे भुईमुगाच्या शेंगा कुजणे, करे (कोंब) आल्याने नुकसान झाले. तर, बाजरी व कांदा पेरणी केल्यानंतर जमिनीत पाणी साचून राहिल्याने बियाणे उगविले नाही. त्यामुळे मशागत, बियाणे वाया गेल्याने आर्थिक फटका बसला असून, वेळ व हंगाम वाया गेला. काही शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी करूनही बियाणाची उगवण झाली नसल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा बहुतांश शेतकऱ्यांनी पाऊस चांगला झाल्यामुळे जून व जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवड केली. मात्र, त्यानंतर सततच्या पावसाने ऊस लागवड केलेल्या जमिनीत पाणी साठल्याने व लवकर निचरा न झाल्याने उसाचे कोंब सडले व उगवणही झाली नाही. त्यामुळे बेणे, ऊस लागवडीची मजुरी, मशागत, खते, असा एकरी 18 ते 20 हजार रूपये नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीतील पाण्याचा निचरा झाल्यानंतर पुन्हा ऊस लागवड करावी लागणार आहे. पाणी साचल्याने भाजीपाल्याची पिके सडल्याने उत्पादन घटले आहे. मागच्या वर्षी पाऊस वेळेवर न झाल्याने, तर यंदा सततच्या पावसाने नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी. अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. पाऊस चांगला झाल्याने जमिनीला वाफसा येताच बाजरी पेरली. मात्र, बियाणाची उगवण अत्यंत कमी प्रमाणात झाली. त्यामुळे दुबार पेरणी केली, तर जमिनीत पाणी साचून राहिले. त्यातून पुन्हा नुकसान झाले. ऊस लागवड केलेल्या शेतात पाणी साठल्याने नुकसान झाले.

- रघुनाथ काळे,

शेतकरी, खडकी (ता. दौंड)

