Pune News : ‘दामिनी मार्शल’च्या हस्तक्षेपाने टळले अल्पवयीन मुलीचे लग्न; पालकांनी घेतला मुलीच्या शिक्षणाचा निर्धार

शाळेत हुशार असलेली इयत्ता सातवीतील एका विद्यार्थिनीने आठ दिवसांपासून शाळेत येणे बंद केले होते...
damini marshal sonali hinge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शाळेत हुशार असलेली इयत्ता सातवीतील एका विद्यार्थिनीने आठ दिवसांपासून शाळेत येणे बंद केले होते... शिक्षिकेने चौकशी केली असता, त्या विद्यार्थिनीच्या मैत्रिणींकडून समजले की पालक तिचे लग्न ठरवण्याच्या तयारीत आहेत. यावर शाळेतील शिक्षकांनी तत्काळ शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला, आणि पुढे जे घडले, ती फक्त पोलिसी कारवाई नव्हती, तर ती एका कुटुंबाच्या विचारसरणीत बदल घडवणारी महत्त्वपूर्ण बाब ठरली.

