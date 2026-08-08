Pune Dam Water : धरणे भरली, अन् चिंता मिटली; जिल्ह्यातील १३ धरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक साठा

पुणे - पुण्यातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाल्याने धरणे काठोकाठ भरली आहेत. भीमा खोऱ्यातील २५ धरणांपैकी नऊ धरणे १०० टक्के भरली असून, चार धरणे ९९ टक्क्यांवर पोहोचली आहेत, तर १३ धरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर ही चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्याने पुणेकरांसाठी दिलासा मानला जात आहे..जुलै महिन्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाल्याने पाच वर्षांतील विक्रमी पाणीसाठा जिल्ह्यातील धरणांमध्ये झाला आहे. जून महिन्यात मॉन्सूनचे आगमन होऊनही पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. जुलै महिन्यात मॉन्सून सक्रिय होऊन जोरदार कोसळला. दोन टप्प्यात झालेल्या पावसाने पिण्याच्या व शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची चिंता मिटवली. सिंचनासाठी कालव्याद्वारे पाणी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येते, साधारणपणे धरणांची सर्व आवर्तने वेळेत होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करणारे पवना ९८.३१ आणि आंद्रा धरण १०० टक्के भरली आहेत.जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा ७३.०८ टक्के झाला आहे. धरणक्षेत्रात आतापर्यंत ९४८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, शनिवारी सकाळपर्यंत पाच मिलिमीटर पाऊस झाला. तर वडज धरणात ८३.५४ टक्के पाणीसाठा झाला आहे..धरणक्षेत्रात पाऊस थांबला...धरणक्षेत्रातील पावसाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी शुक्रवारी रात्री मुळशी धरणक्षेत्रात ७५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली, मात्र दिवसभरात येथे केवळ ९ मिलिमीटर पाऊस झाल्याची नोंद जलसंपदा विभागाच्या सायंकाळी पाचपर्यंतच्या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. पवनामध्ये ८ मिलिमीटर, टेमघर नऊ मिलिमीटर तर पानशेत आणि खडकवासला धरणक्षेत्रात आठ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. इतर धरणक्षेत्रात जवळपास पाऊस थांबला आहे..पुण्याची पाण्याची चिंता मिटलीपुणे शहराला दर महिन्याला सरासरी दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. सध्या खडकवासला प्रकल्पामध्ये २९.१५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) म्हणजेच १०० टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी खडकवासला प्रकल्पात ८८.९३ टक्के पाणीसाठा होता. म्हणजेच गतवर्षीपेक्षा ३.२२ टीएमसी पाणी अधिक आहे..सध्या धरणक्षेत्रातील पाऊस थांबला असला तरी धरणामध्ये पाण्याची आवक सुरू आहे. खडकवासला धरणात साधारण पाच ते सहा हजार क्यूसेकने पाणी येत आहे. सर्वच धरणे भरली आहेत. पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याची अडचण येणार नाही. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे नियोजन करणार आहोत. तसे कालवा समितीसमोर नियोजन मांडले जाईल.- प्रवीण कोल्हे, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.