PMC News : गळक्या छतामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात, किरकटवाडीतील पालिकेच्या शाळेची स्थिती; प्लास्टर कोसळण्याची भीती

किरकटवाडी : दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे किरकटवाडीतील महापालिका शाळेची इमारत धोकादायक बनली आहे. शाळेच्या छतावर पाणी साचत असल्याने छत व भिंतीतून गळती सुरू झाली आहे. वर्गखोल्यांत ठिकठिकाणी पाणी झिरपत असून, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळित होत आहे. तसेच भिंती ओल्या झाल्याने प्लास्टर कोसळण्याचा धोका असून विद्यार्थी व शिक्षकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे..या शाळेच्या छतावर जाण्यासाठी जिन्याची सोय नसल्याने छताची साफसफाई व देखभाल करणे अशक्य झाले आहे. पाणी दीर्घकाळ साचल्याने स्लॅबची झीज होत असून भिंती ओलसर झाल्याने बांधकामाचे प्लास्टर कधीही कोसळू शकते. विजेच्या वायरिंगवरही पाणी येत असल्याने विद्युत दुर्घटनेची शक्यताही देखील वाढली आहे. दररोज शेकडो विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेतात. वर्गखोल्यांत ओलसर वातावरणामुळे बसायला जागा कमी पडते, तसेच मुलांचे कपडे भिजत असल्याने त्यांना सर्दी, खोकला, तापसारखे आजार होण्याचा धोका वाढत आहे. शिक्षकांनाही सतत गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे..स्थानिक नागरिक व पालकांनी महापालिकेच्या शिक्षण व भवन विभागावर गंभीर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. पावसाळ्यापूर्वी शाळेच्या दुरुस्तीचे नियोजन झाले असते तर मुलांचे शिक्षण खंडित झाले नसते. लहान मुलांच्या सुरक्षिततेशी असा खेळ करणे अक्षम्य असल्याची प्रतिक्रिया पालकांनी दिली. तसेच महापालिका प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन दुरुस्तीची कामे सुरू करावीत, अशी मागणीही पालक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे..स्थानिक रहिवासी रमेश करंजवणे यांनी सांगितले की, मुले गळक्या छताखाली शिक्षण घेत आहेत. ओलसर भिंतीमुळे प्लास्टर कोसळण्याची भीती आहे. प्रशासनाने वेळेत दुरुस्ती न केल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर होत चालली आहे. मुलांच्या सुरक्षेचा विषय असल्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात..या उपाययोजना आवश्यक...छतावरील पाण्याचा निचरा होण्यासाठी व्यवस्था करणेजलरोधक शीट्स किंवा ताडपत्री वापरून तात्पुरत्या स्वरूपात वर्गखोल्यांतील गळती रोखणे.भिंती व स्लॅबवरील वॉटरप्रूफिंग व प्लास्टरची दुरुस्ती करणे.विद्युत व्यवस्थेची तपासणी करून दुरुस्ती करणेशॉर्टसर्किट व इतर दुर्घटना टाळण्यासाठी सुरक्षित व्यवस्था करणे.- भवन व शिक्षण विभागाने संयुक्त तपासणी अहवाल तयार करून कायमस्वरूपी दुरुस्तीचे नियोजन करणे..किरकटवाडी शाळेतील गळती थांबविण्यासाठी तत्काळ दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेस प्राधान्य देऊन भवन विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक तांत्रिक दुरुस्ती केली जाईल. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.- विजयकुमार थोरात, उपायुक्त, शिक्षण मंडळ, महापालिकाकिरकटवाडी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेस प्राधान्य देऊन तत्काळ दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात येतील. आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना करून इमारतीची स्थिती सुधारली जाईल.- शरयू टिकले, कनिष्ठ अभियंता, भवन विभाग, पुणे महानगरपालिका.