Pune News : अंगणवाड्यांची धोकादायक स्थिती; बालशिक्षण धोक्यात; दाटीवाटीत मुलांचे शिक्षण, सुरक्षिततेचा प्रश्न

मयूर कॉलनी : शहरातील अनेक अंगणवाड्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत सुरू असून लहान मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य धोक्यात आले आहे. पांडवनगर येथील अंगणवाडी मागील महिन्यात कोसळली होती. या वेळी विद्यार्थी उपस्थित नसल्याने जीवितहानी टळली. कोथरूडमधील संत ज्ञानेश्वर कॉलनी येथील अंगणवाडी क्रमांक ७१ ही भाड्याच्या धोकादायक खोलीत भरते, तर अंगणवाडी क्रमांक ७२, ७३ ही विठ्ठल मंदिरात भरते, जवळपास अशीच स्थिती शहरात विविध ठिकाणी आहे..अंगणवाड्यांना स्वतः:च्या मालकीची इमारत नसल्याने विद्यार्थी धोकादायक स्थितीत शिक्षण घेतात. लहान मुले जन्मल्यानंतर शिक्षणासाठी प्रथमच अंगणवाडीची पायरी चढतात. मात्र, या अंगणवाड्या सुस्थितीत, स्वच्छ, हवेशीर, क्रीडा साहित्याने भरलेल्या असतील तर मुलांना शिक्षणात गोडी लागू शकते. .‘लहान मुलांना धोकादायक, दाटीवाटीत, अस्वच्छ ठिकाणी शिक्षणासाठी पाठवावे लागते,’ ही शोकांतिका असल्याचे पालकांनी सांगितले. नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर अंगणवाडी सेविका म्हणाली, ‘प्रत्येक अंगणवाडीसाठी वेगळी इमारत, खोली, स्वच्छतागृह गरजेचे आहे. सध्या जागा कमी असल्याने मुलांचा खाऊ ठेवण्यासाठीदेखील जागा उपलब्ध नाही. प्रशासनाने लहान मुलांचा विचार करून सोय उपलब्ध करून द्यावी.’अधिक माहितीसाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी मनीषा बिरारीस यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या ‘वरिष्ठांशी बोलून तुम्हाला माहिती देते.’ मात्र माहिती कधी मिळेल याची त्यांनी खात्री दिली नाही..येणाऱ्या समस्याखाऊ ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा नसतेमुलांना खेळण्यासाठी जागा अपुरी पडतेजागा कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना दाटीवाटीत बसावे लागतेजीर्ण इमारतींमुळे अपघाताचा धोका संभवतो.महापालिकेच्या हद्दीतील बहुतांश अंगणवाड्यांची अवस्था अतिशय जीर्ण असून त्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याठिकाणी लहान मुले मोठ्या संख्येने येत असल्याने त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्वरित उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. याबाबत समाजकल्याण विभागाने तातडीने पाहणी करून अंगणवाड्यांची सुरक्षिततेच्या, स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुधारणा करावी.- स्वप्नील दुधाणे, अध्यक्ष पुणे अर्बन सेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.