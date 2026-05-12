पुणे

वाचक पत्र ः धोकादायक केबल्स हटवा

‘केबल टाकल्या, आम्ही नाही पाहिल्या’ या मथळ्याची बातमी ‘सकाळ’ मध्ये वाचली. शहराच्या सौंदर्याला आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या या लोंबकळणाऱ्या केबल्सकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत भूमिगत केबलिंगची योजना असूनही प्रत्यक्षात रस्त्यांवर धोकादायक केबलचे जाळे दिसते. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊनही कारवाई होत नाही, हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत केबल्स तातडीने हटवाव्यात. नागरिकांना रस्त्यावर वावरताना सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे. अन्यथा आणखी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- अनिल यादव, पिंपळे गुरव

