धोकादायक गटारात पडल्याने वृद्धा जखमी
राधिका रस्त्यावरील घटना; नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे दुर्घटना टळली
सातारा, ता. ३ : येथील राधिका रस्त्यावरील कर्मवीर सोसायटीतील धोकादायक गटाराच्या तक्रारीकडे पालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यात पडल्याने आज एक वृद्धा जखमी झाली. नागरिकांच्या सतर्कमुळे खोल गटारात पडलेल्या वृद्धेची सुटका झाली.
कर्मवीर सोसायटीत एक गटार असून, ते खोल आहे. या गटाराचा काही भाग उघडा असून, त्यापासून धोका असल्याची तक्रार या भागातील नागरिकांनी पालिकेकडे नोंदवली होती. सातत्याने चार तक्रारी करूनही पालिकेने या गटाराच्या बंदिस्तीकरणाकडे दुर्लक्ष केले. आज या परिसरात राहणारी वृद्धा घरातून बाहेर पडली. बराच वेळ त्या घरी न परतल्याने नातेवाईक, तसेच इतरांनी शोध घेणे सुरू केले. शोधूनही त्या न सापडल्याने नागरिकांच्या काळजाचा ठोका चुकला. सर्वत्र शोध घेत असतानाच काही जणांनी धोकादायक गटार व उघडे असणाऱ्या चेंबरच्या परिसरातून आवाज येत असल्याचे जाणवले. यामुळे त्याठिकाणी जाऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांना आतमध्ये वृद्धा जखमी अवस्थेत पडल्याचे दिसले. यानंतर काही नागरिक त्या खोल गटारात उतरले व त्यांनी जखमी अवस्थेतील वृद्धेस बाहेर काढले. नागरिकांना शोधकार्यात वेळ लागला असता, तर अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या गटाराच्या अनुषंगाने स्थानिकांनी चार वेळा पालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीनुसार कार्यवाही करण्याऐवजी पाहणी करत गटारावर झाकण टाकण्यासाठीच्या निधीची अनुपलब्धता असून, तो उपलब्ध झाल्यावर काम करण्यात येईल, असे पालिकेच्या वतीने नागरिकांना सांगण्यात येत आहे.
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सातारा : धोकादायक गटारात पडलेल्या वृद्धेची सुटकेवेळी नागरिक.
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