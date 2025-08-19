पुणे

Pune News: भर पावसात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल

Monsoon Update: किल्ले तोरणा व राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी पालकांसह चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी धोकादायक प्रवास चालू असून याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
pune news
pune newsESakal
मनोज कुंभार-वेल्हे
Updated on

वेल्हे : किल्ले तोरणा व राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या जोरकरवाडी ते मेटपिलावरे (ता. राजगड) येथील पालकांसह चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी धोकादायक प्रवास चालू असून याबाबतचा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Rajgad
torna

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com