Pune News: भर पावसात शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा धोकादायक प्रवास, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल

वेल्हे : किल्ले तोरणा व राजगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या जोरकरवाडी ते मेटपिलावरे (ता. राजगड) येथील पालकांसह चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणासाठी धोकादायक प्रवास चालू असून याबाबतचा काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..किल्ले तोरणा व राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या असलेल्या जोरकरवाडी येथील ग्रामस्थ अशोक सांगळे म्हणाले,'चार चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना अंगणवाडी व जिल्हा परिषद शाळेसाठी मेट पिलावरे या ठिकाणी जाण्यासाठी एक ते दीड किलोमीटरची पायपीट करावी लागते..पावसाळ्यामध्ये या मार्गावरती डोंगरातून येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याच्या प्रवाहामुळे प्रवास धोकादायक झाला आहे. या मार्गावरती मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला की हा मार्ग बंद होतो. पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुद्धा थांबते. अथवा अचानक झालेल्या पावसामुळे या मार्गावरती विद्यार्थ्यांसह येथील पालकांचा व नागरिकांचा धोकादायक प्रवास सुरू होतो.'.Mumbai Local: प्रवाशांना दिलासा! ८ तासांच्या प्रतिक्षेनंतर जीवनवाहिनी पुन्हा सुरु .तर येथील सामाजिक कार्यकर्ते विशाल पिलावरे म्हणाले,' डोंगरातून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह तीव्र असल्यामुळे तसेच सतत पडत असलेल्या पावसामुळे या भागातील खडकांवरती पायवाटा मोठ्या प्रमाणात शेवाळल्याने निसरड्या झाल्या आहेत. राजगड तालुका हे पावसाचे आगार मानले जाते या परिसरामध्ये जोरदार पाऊस झाले की, या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबते. अथवा धोकादायक स्थितीतून विद्यार्थ्यांना प्रवास करावा लागतो. त्याचीच प्रचिती मंगळवार (ता.19) रोजी पुन्हा आली. मात्र वारंवार विनंती मागणी करूनही गेल्या अनेक वर्षापासून चा प्रश्न न सुटल्याने सोशल मीडियावर संबंधित व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला..याबाबत महिला पालक मीनाक्षी सांगळे म्हणाल्या,' गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेमधून ने- आण करण्याकरता पालकांना सुद्धा धोकादायक स्थितीतून प्रवास करावा लागत आहे .या प्रवाहामधून चालत असताना जर विद्यार्थी अथवा पालकांचा पाय घसरला तर प्रवाहात वाहत जाऊन जीव गमावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत प्रशासनाने विचार करून येथे उपाययोजना कराव्यात..Gilbert Mendonsa: ख्रिस्ती समाजाचा आमदार हरपला! ७२व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास .याबाबत वेल्ह्याचे तहसीलदार निवास ढाणे म्हणाले,' प्रशासनाकडून रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणात राजगड तालुक्यामध्ये पाऊस चालू आहे या स्थितीमध्ये जीव धोक्यात घालून विद्यार्थ्यांसह पालकांनी प्रवास करू नये या ठिकाणी प्रशासनाकडून तात्काळ तात्पुरत्या स्वरूपात उपायोजना करण्यात येतील..