Pune News: वाडे धोकादायक, मात्र रहिवाशांकडून दुर्लक्ष; पुणे महापालिकेकडून नाेटिसा, तरीही अनेक कुटुंबांचे वास्तव्य

Dangerous Buildings: पुण्यातील १५९ जुन्या व धोकादायक वाड्यांना महापालिकेकडून वारंवार नोटीस बजावूनही रहिवासी दुर्लक्ष करत आहेत. जीव धोक्यात घालून अनेक कुटुंबे आजही या वाड्यांमध्ये वास्तव्य करत आहेत.
पुणे : शहरातील जुन्या व धोकादायक वाड्यांना महापालिकेकडून वारंवार नोटीस बजावूनदेखील रहिवासी त्याच धोकादायक वाड्यांमध्ये वास्तव्य करत आहेत. काही वाडे अक्षरशः मोडकळीस आलेले असतानाही, त्यामध्ये वास्तव्य करून नागरिक स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा प्रकार शहरात सुरू आहे. विशेषतः महापालिकेकडून यासंबंधी पोलिसांनाही माहिती देण्यात आली आहे, त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

