Pune Traffic: नवले पुलाजवळील सेवारस्ता धोकादायक; नऱ्ह्यात सांडपाणी वाहिनीवरील झाकणे गायब, अपघाताची शक्यता

खडकवासला : नवले पूल ते सिंहगड रस्ता या दरम्यान महामार्ग सेवा रस्त्यालगतची परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. आशीर्वाद हॉटेल ते विश्वास हॉटेल (डी-व्हिस्टेरिया सोसायटी) परिसरात सांडपाणी वाहिनीवरील सिमेंटची झाकणे अनेक ठिकाणी तुटल्याने रस्त्यावर खड्डे व अडथळे निर्माण झाले आहेत. .त्यातच पावसाच्या पाण्याचा निचरा न होताच सेवा रस्ता व डीपी रस्त्यावर पाणी साचून राहते. त्यामुळे रहदारीला मोठा अडथळा निर्माण होऊन अपघातांची शक्यता वाढली आहे. यात भर म्हणजे या परिसरातील पथदिवे अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने रात्री संपूर्ण परिसर अंधारमय होतो..अंधाराचा फायदा घेत महामार्गालगत बेकायदा ट्रक, टेम्पो आणि बसचे पार्किंग केले जाते. त्यामुळे रस्त्याचा मोठा भाग अडवल्याने केवळ पाच ते सहा फूट रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध राहतो. परिणामी, या भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते. पाणी साचल्याने डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याचीही स्थानिक नागरिकांची तक्रार आहे..माजी नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी सांगितले की, नवले पूल आणि परिसरात अपघातांची मालिका सुरू असून, आतापर्यंत शेकडो नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. याबाबत वेळोवेळी निवेदने दिली असूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही..Samruddhi Highway Extension : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी! समृद्धी महामार्ग आता थेट वाढवण बंदरापर्यंत.दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर परिसरातील नागरिकांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वारजे विभागीय कार्यालय, पुणे महापालिका आयुक्त, पथ विभाग, विद्युत विभाग व मलनिस्सारण विभाग यांना निवेदने दिली आहेत.