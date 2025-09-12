पुणे

Pune Traffic: नवले पुलाजवळील सेवारस्ता धोकादायक; नऱ्ह्यात सांडपाणी वाहिनीवरील झाकणे गायब, अपघाताची शक्यता

Road Accidents: खडकवासला ते सिंहगड रस्ता या परिसरात सांडपाणी वाहिनीवरील सिमेंटची झाकणे तुटल्याने खड्डे व अडथळे निर्माण झाले आहेत. पाणी साचल्यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची शक्यता वाढली आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : नवले पूल ते सिंहगड रस्ता या दरम्यान महामार्ग सेवा रस्त्यालगतची परिस्थिती धोकादायक बनली आहे. आशीर्वाद हॉटेल ते विश्वास हॉटेल (डी-व्हिस्टेरिया सोसायटी) परिसरात सांडपाणी वाहिनीवरील सिमेंटची झाकणे अनेक ठिकाणी तुटल्याने रस्त्यावर खड्डे व अडथळे निर्माण झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Bridge
Traffic
Dangerous road conditions near Navale Bridge
Sewage pipeline issues in Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com