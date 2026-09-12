Baramati News : धडाडीचे पोलिस अधिकारी किशोर जाधव कालवश...

बारामती - महाराष्ट्र पोलिस दलात तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक किशोर जाधव (वय-70) यांचे पुण्यात शनिवारी (ता. 12) निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुली असा परिवार आहे. किशोर जाधव यांनी पोलिस सेवेत आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, लाचलुचपत प्रतिबंध तसेच मानवी हक्कांचे संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी काम केले..जाधव यांनी १९८५ मध्ये पोलिस उपअधीक्षक म्हणून सेवेला सुरुवात केली. १९९८ मध्ये त्यांना पोलिस अधीक्षकपदी पदोन्नती मिळाली. पुणे पोलिस दलात पोलिस उपायुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी गुन्हेगारीविरोधी कारवायांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर मुंबई पोलिस दलात अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली..पुढे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या पोलिस महानिरीक्षकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी मानवी हक्कांच्या संरक्षणासह पोलिस यंत्रणेतील उत्तरदायित्वावर भर दिला. सामाजिक व कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर त्यांनी लेखनातूनही भूमिका मांडली. डिसेंबर २०१७ मध्ये ते पोलिस महानिरीक्षक पदावरून निवृत्त झाले..पुणे जिल्हयामध्ये बारामतीचे उपविभागीय अधिकारी म्हणून त्यांनी 1995 ते 1997 या कालावधीत उत्तम कामगिरी केली. त्या काळात विक्रम बोके हे पोलिस अधीक्षक होते. त्यांनी किशोर जाधव यांना बारामती उपविभागातील गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे आदेश दिल्याने जाधव यांनी त्या काळात मोठी शिस्त लावली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.