पुणे

Baramati News : धडाडीचे पोलिस अधिकारी किशोर जाधव कालवश...

महाराष्ट्र पोलिस दलात तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक किशोर जाधव यांचे पुण्यात निधन झाले.
Police Officer Kishor jadhav

Police Officer Kishor jadhav

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मिलिंद संगई
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बारामती - महाराष्ट्र पोलिस दलात तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारे निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक किशोर जाधव (वय-70) यांचे पुण्यात शनिवारी (ता. 12) निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी व दोन मुली असा परिवार आहे. किशोर जाधव यांनी पोलिस सेवेत आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, लाचलुचपत प्रतिबंध तसेच मानवी हक्कांचे संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी काम केले.

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