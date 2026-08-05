पुणे

दर्यापूर बाजार समिती

दर्यापूर बाजार समिती
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संख्याबळाअभावी अविश्वास
प्रस्ताव बारगळला

दर्यापूर बाजार समितीचे सभापती सुनील गावंडे पदावर कायम

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अमरावती : दर्यापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुनील पाटील गावंडे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव आवश्यक संख्याबळाअभावी फेटाळला गेला. प्रक्रियेदरम्यान एक संचालक अनुपस्थित राहिल्याने प्रस्तावाला आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यामुळे गावंडे हे सभापतीपदी कायम राहिले.
विरोधी गटातील १२ संचालकांनी सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करत जिल्हा निबंधकांकडे स्वाक्षरीयुक्त पत्र सादर केले होते. त्यानुसार जिल्हा निबंधक राजेश भुयार यांच्या उपस्थितीत अविश्वास प्रस्तावावरील कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली.
प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी विरोधी गटाच्या सर्व १२ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक होती. मात्र, ऐनवेळी एक संचालक अनुपस्थित राहिल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचे जिल्हा निबंधक राजेश भुयार यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन वर्षांपासून सभापती गावंडे यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीचा कारभार सुरू आहे. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने दर्यापूर बाजार समितीतील विद्यमान नेतृत्व कायम राहिले आहे.

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