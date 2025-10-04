Vehicles Buying : पुणेकरांकडून वाहनखरेदीसाठी दसऱ्याचा मुहूर्त; नऊ हजार ५३१ गाड्यांची नोंदणी

पुणे - दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पुणेकरांनी यंदा वाहन खरेदीत मोठा उत्साह दाखवला. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) दिलेल्या माहितीनुसार २१ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान नऊ हजार ५३१ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे.वाहनखरेदीत पाच हजार ४३८ दुचाकी, दोन हजार ५५४ चारचाकी गाड्या, तसेच ३६१ मालवाहतूक वाहने, १९१ पर्यटन टॅक्सी, ६९ रिक्षा, १७ बस आणि ८७ इतर वाहनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर यावर्षी इलेक्ट्रिक वाहनांचीही लक्षणीय भर पडली आहे..यावर्षी ८१४ नव्या ई-वाहनांची नोंदणी झाली असून, त्यामध्ये ६७९ ई-दुचाकी, ११६ ई-कार, ८ ई-टॅक्सी, ७ मालवाहतूक वाहने आणि ४ ई-रिक्षांचा समावेश आहे. दसऱ्याच्या निमित्ताने वाहन खरेदी करण्याची परंपरा पुणेकरांनी यंदाही कायम ठेवली. नोंदणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी ‘आरटीओ’ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष तयारी केली होती..यावर्षी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पुणेकरांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठी पसंती दिली आहे. नोंदणी झालेल्या एकूण ९ हजार ५३१ नवीन वाहनांपैकी तब्बल ८१४ ई-वाहने नोंदणीकृत झाली आहेत. पुणेकरांचा पर्यावरणाभिमुख दृष्टिकोन या आकडेवारीतून स्पष्ट दिसतो.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.नोंदणीकृत झालेली वाहनेदुचाकी - ५४३८चारचाकी - २५५४रिक्षा - ६९मालवाहतूक वाहने - ३६१पर्यटन टॅक्सी - १९१बस - १७इतर वाहन - ८७एकूण - ८७१७.नोंदणीकृत झालेली ई-वाहनेई-दुचाकी - ६७९ई-कार - ११६ई-टॅक्सी - ८ई-मालवाहतूक वाहने - ७ई-रिक्षा - ४एकूण - ८१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.