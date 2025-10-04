पुणे

Vehicles Buying : पुणेकरांकडून वाहनखरेदीसाठी दसऱ्याचा मुहूर्त; नऊ हजार ५३१ गाड्यांची नोंदणी

दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पुणेकरांनी यंदा वाहन खरेदीत मोठा उत्साह दाखवला.
cars buying

cars buying

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पुणेकरांनी यंदा वाहन खरेदीत मोठा उत्साह दाखवला. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) दिलेल्या माहितीनुसार २१ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान नऊ हजार ५३१ नव्या वाहनांची नोंदणी झाली आहे.

वाहनखरेदीत पाच हजार ४३८ दुचाकी, दोन हजार ५५४ चारचाकी गाड्या, तसेच ३६१ मालवाहतूक वाहने, १९१ पर्यटन टॅक्सी, ६९ रिक्षा, १७ बस आणि ८७ इतर वाहनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर यावर्षी इलेक्ट्रिक वाहनांचीही लक्षणीय भर पडली आहे.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
pune
Vehicle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com