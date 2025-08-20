CM Devendra Fadnavis : डेटा, एआय व क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे उत्तम मनुष्यबळ निर्माण होणार

पुणे - ‘डेटा, कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), क्वांटम कॉम्प्युटिंग अशा तंत्रज्ञानामुळे जग बदलणार असून उत्तम मनुष्यबळ निर्माण करून नव्या लाटेत आपल्याला पुढे जाता येईल. यामुळे डिजिटल बदलांची त्सुनामी येणार आहे. त्यामुळे डिजिटल दरी निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी एमकेसीएलने आवश्यक पावले उचलावीत,’ असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले..‘महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ’ (एमकेसीएल)चा रौप्य महोत्सवी स्थापना दिन समारंभ बुधवारी (ता. २०) बंटारा भवनात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर, एमकेसीएलचे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ.अनिल काकोडकर, मुख्य सल्लागार डॉ. विवेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे यावेळी उपस्थित होते..मराठी साहित्याबाबत अद्ययावत माहिती डिजीटलस्वरुपात उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एमकेसीएल’तर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘मराठी साहित्यदृष्टी या संकेतस्थळाचे फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. ‘प्रांजळाचे आरसे’ या पुस्तकाचे डॉ. काकोडकर यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.फडणवीस म्हणाले, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) मोठे आव्हान आपल्यासमोर असताना हे ज्ञान शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत पोचविणे महत्त्वाचे आहे. कुठल्याही समाजजीवनात नेहमी आव्हाने येत असतात आणि त्यांना उत्तरे शोधणाऱ्या व्यक्ती-संस्था उभ्या राहतात..जगात इंटरनेटची लाट आली असताना डिजिटल विषमतेसंदर्भातील समाजजीवनापुढच्या प्रश्नाला उत्तर शोधण्यासोबत ते सर्वांपर्यंत पोचविणारी व्यवस्था उभी करण्याचे कार्य महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने केले. एमकेसीएलच्या विविध प्रकल्पामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासोबत कार्यक्षमतेतही वाढ झाली आहे. गेल्या २५ वर्षात उत्तम प्रकारचे बदल एमकेसीएलने घडवून आणले आहेत.’.डॉ. काकोडकर म्हणाले, ‘विविध प्रकारच्या क्षमता असणाऱ्या व्यक्तींच्या परस्पर सहकार्याने अधिक समृद्ध समाज निर्माण करू शकतो. ज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी उलाढाल होत असताना व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवूनदेखील समाज परिवर्तनाचे कार्य करणे शक्य आहे हे महाराष्ट्र ज्ञान मंडळाने दाखवून दिले.देशाच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञान विषयक प्रगती घडवून आणण्यासाठी ज्ञानक्षेत्रात खूप काही करण्यास वाव आहे.’ दिलीप वळसे-पाटील यांनीही विचार व्यक्त केले. डॉ. विवेक सावंत यांनी प्रास्ताविकात एमकेसीएलच्या वाटचालीची माहिती दिली. सूत्रसंचालन डॉ. रेवती नामजोशी यांनी केले..तरुणांना तंत्रज्ञान युगासाठी सक्षम बनविणे सर्वांची जबाबदारी - अजित पवारडिजिटल युगात ग्रामीण भागात नवे तंत्रज्ञान पोचविण्याचे काम ‘एमकेसीएल’ने केले. जगात कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे विविध क्षेत्रात वेगाने बदल घडत असताना बदलत्या तंत्रज्ञान युगासाठी तरुण पिढीला सक्षम बनविणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘एमकेसीएल’ आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे तंत्रज्ञान संशोधन संस्था उभारण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. आपल्या लोकसंख्येचे रूपांतर मानवी भांडवलात केले तरच देशाला प्रगती करता येईल, असे पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.