पुणे

Pune Metro: तारखा जाहीर, पण कामे अपूर्ण!’ हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोवर पुणेकर संतप्त; जबाबदारांवर कारवाईची मागणी

Public reaction to Hinjawadi Shivajinagar Metro delay: अपूर्ण स्थानकांवरूनही मेट्रो सुरू करण्याच्या घाईवर पुणेकरांचा संताप; कराच्या पैशाचा अपव्यय थांबवून जबाबदारांवर तातडीने कारवाईची मागणी
Incomplete Stations, Repeated Delays: Pune Residents Question Metro Authorities

Incomplete Stations, Repeated Delays: Pune Residents Question Metro Authorities

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेवरील स्थानकांची कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असताना, प्रशासनाकडून मेट्रो सुरू करण्याचे दावे केले जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या कराचा पैसा वाया घालवण्याऐवजी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून थेट कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

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