Pune Metro: तारखा जाहीर, पण कामे अपूर्ण!’ हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोवर पुणेकर संतप्त; जबाबदारांवर कारवाईची मागणी

पुणे : हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेवरील स्थानकांची कामे अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असताना, प्रशासनाकडून मेट्रो सुरू करण्याचे दावे केले जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या कराचा पैसा वाया घालवण्याऐवजी संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून थेट कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेवरील स्थानकांची ‘सकाळ’ने प्रत्यक्ष पाहणी करून या वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकला. त्यानंतर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आणि समन्वयाच्या अभावावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. उद्घाटनाच्या तारखा जाहीर करण्यापेक्षा तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी सोडवून, १०० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतरच सुरक्षित सेवा सुरू करावी, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले..प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि सातत्याने हुकणाऱ्या ‘मुदती’मुळे पुणेकरांचा भ्रमनिरास झाला आहे. हा सर्वसामान्यांच्या कराचा पैसा आहे. या विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर थेट कारवाई व्हावी. प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करून कोणत्याही स्थितीत गुणवत्ता न ढासळता काम वेळेत पूर्ण करावे.- एक नागरिक.मार्च २०२५ पासून मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात असल्याने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे. हा विलंब म्हणजे प्रकल्प व्यवस्थापनाचे अपयश आहे. केवळ घोषणा करण्यापेक्षा आता उर्वरित कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून वास्तववादी वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष सेवा सुरू करावी.- गणेश वीर पाटील, वाकड.या प्रकल्पाचे काम एका नामांकित आणि नियमांनुसार चालणाऱ्या कंपनीकडे असूनही विलंब का होत आहे, याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कामकाजाच्या आदेशातील (वर्क ऑर्डर) अटी, टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणारी कामे आणि त्यासाठी दिली जाणारी देयके यात प्रशासकीय पातळीवर काही अडचणी आहेत का, याचे सत्य समोर यायला हवे.- दत्ता ढवळे, पुणे.भूसंपादन आणि परवानग्यांअभावी प्रकल्प रखडल्याने नागरिकांना वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि प्रचंड आर्थिक व मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या सार्वजनिक नुकसानीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई का होत नाही? भविष्यात सर्व परवानग्या आणि निधीची निश्चिती झाल्यानंतरच अशा प्रकल्पांना सुरुवात केली पाहिजे.- मंगेश म्हसवडे, पुणे.MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...मेट्रो सुरू होण्यासंदर्भात आश्वासने देऊन नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करणे योग्य नाही. कामांची १०० टक्के पूर्तता, यशस्वी चाचण्या आणि सर्व प्रकारच्या अधिकृत परवानग्या मिळाल्याखेरीज मेट्रोची प्रवासी सेवा सुरक्षितपणे सुरू होऊ शकत नाही, हे वास्तव सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे.- श्रीनिवास हिंगणे, कोथरूड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.