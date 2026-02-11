पुणे

Indapur ZP Election Result : भरणे-पाटील जोडीच्या मैत्रीवर जनतेची मोहर; जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्वच जागा जिंकल्या

dattatray Bharane and harshwardhan Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वालचंदनगर - इंदापूर तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने भाजपसह इतर पक्षाच्या उमेदवारांचा धुव्वा उडवून सर्वच जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व मिळावले. कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या समेटमुळे राष्ट्रवादीला ऐतिहासिक विजय मिळाला. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपला तालुक्यात खातेही उघडता आले नाही.

Indapur
Result
Dattatray Bharane
winner
panchayat samiti election
Harshvardhan Patil
zp election

