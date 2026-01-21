Success Story: दिवंगत वडिलांचे स्वप्न लेकीने जिद्दीने साकारले; अनिताची महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड, आईच्या डाेळ्यातून आश्रू!

पौड: अंगात जिद्द, चिकाटी असेल आणि ठरवलेले ध्येय पूर्ण करण्याची धमक असेल तर बिकट परिस्थितीलाही झुकावच लागतं, हे दाखवून दिलय कोंढावळे (ता. मुळशी) येथील अनिता चव्हाण या कन्येने. अनिताची महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड झाली आहे. पोलिस होण्याचे दिवंगत पित्याचे स्वप्न साकारत, भावाच्या पाठिंब्याने राबणाऱ्या आईच्या कष्टाला तिने नावलौकीक मिळवून दिला. आर्थिक अडचणींवर मात करीत शारीरिक मेहनत आणि अभ्यासात सातत्य ठेवत यशाला गवसणी घातलेली अनिता तालुक्यात कौतुकाचा विषय बनली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...अनिताची आई सावित्राबाई आणि वडील सुदाम दोघेही अंगठेबहाद्दर. तिला दोन बहिणी असून भाऊ संजय शेती करतात. घरची परिस्थिती अतिशय बेताची आहे. तिचे प्राथमिक शिक्षण कोंढावळे येथील प्राथमिक शाळेत तर खेचरेच्या आप्पासाहेब ढमाले विद्यालयात दहावीपर्यंत शिक्षण झाले. शालेय वयातच वडिलांनी तिला पोलिस होण्याचे स्वप्न दाखवले. त्यासाठी तिला सतत प्रेरणा देत गेले. पुण्यात एसएनडीटीमध्ये वाणिज्य शाखेतून बारावी झाल्यानंतर तिने मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालयात पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले..अर्धवेळ नोकरी करत ती शिकली. दरम्यान वडिलांचे स्वप्न साकारण्यासाठी २०२१मध्ये तिने पोलिस भरतीसाठी खासगी शिकवणी लावली. शिकवणीसाठी लागणारी एक लाख रुपयांची फी भरण्यासाठी तिची वहीनी ऋतुजा यांनी स्वतःचे मंगळसूत्र गहाण ठेवले होते. भाऊ आणि वहिनीच्या या अनोख्या मदतीची जाण ठेवत तिने मैदानावर मेहनत केली. अभ्यासात सातत्य ठेवले. बसमध्ये प्रवास करीत असतानाही मोबाइलवरून ऑनलाइन व्याख्याने ऐकली. परीक्षा दिल्या. घरात तिच्या उशाशी सतत पुस्तकेच असायची. रात्रीच्यावेळी कधीही जाग आली की ती पुस्तक वाचायला घ्यायची. शिवाय आईलाही घरकामात मदत करायची..पोलिस भरतीमध्ये दोनदा अपयश आले. अवघ्या दोन गुणांमुळे तिचे नाव प्रतिक्षा यादीत राहीले. परंतु अपयशाने न खचता तिने वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिस भरतीसाठी परीक्षा दिल्या. २०२३ला तिच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे तिच्या परिवारावर दुःखाचा डोंगरच कोसळला. परंतु वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिने दुःख बाजूला सारले. पुन्हा तयारी सुरू केली. .दरम्यान २०२१ च्या प्रतिक्षा यादीतूनच तिला महाराष्ट्र सुरक्षा बलात सुरक्षारक्षक म्हणून निवडीची संधी मिळाली. सध्या तिला मुंबईला सुरक्षाबलात नोकरी मिळाली. आपल्या मुलीचे हे यश पाहून आईच्या, भावाच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. अनिताने दिवंगत वडिलांना हे यश समर्पित केले. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी भ्रमणध्वनीवरून तिचे अभिनंदन केले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.प्रत्येक माणूस कष्टातूनच पुढे जात असतो. परंतु आपले भवितव्य सुखात जाण्यासाठी आपला उमेदीचा वेळ कारणी लावणे गरजेचे आहे. मोबाइलवर टाइमपास करण्यापेक्षा करिअरवर फोकस करून मोबाइलचा करिअरसाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे.-अनिता चव्हाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.