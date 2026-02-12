पुणे

MPSC Exam Result : शेतकरी कन्या रचना कोल्हे, दिव्या भोर यांची कृषी उपसंचालक पदावर मोहोर

शेतकरी कुटुंबातील रचना कोल्हे व दिव्या भोर या मैत्रिणींनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले.
Rachana Kolhe and Divya Bhor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नारायणगाव - नारायणगाव व येडगाव (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी कुटुंबातील अनुक्रमे रचना संतोष कोल्हे व दिव्या संतोष भोर या मैत्रिणींनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

Farmer
MPSC Exam
motivational story

