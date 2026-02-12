MPSC Exam Result : शेतकरी कन्या रचना कोल्हे, दिव्या भोर यांची कृषी उपसंचालक पदावर मोहोर

नारायणगाव - नारायणगाव व येडगाव (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी कुटुंबातील अनुक्रमे रचना संतोष कोल्हे व दिव्या संतोष भोर या मैत्रिणींनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. .दिव्या मुलींमध्ये सर्वसाधारण वर्गातून राज्यात चौथी आली असून रचना इतर मागास प्रवर्गातून राज्यात पाचवी आली आहे. दोघींची निवड कृषी उपसंचालक श्रेणी एक या पदासाठी झाली आहे.अतिशय खडतर परिस्थितीत शिक्षण घेऊन शिवजन्मभूमीतील या शेतकरी कन्यांनी स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवले आहे..नारायणगाव व येडगाव ग्रामस्थांच्या वतीने दोघींचा त्यांच्या पालकांसमवेत नारायणगाव येथील पूर्व वेशीवरील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथे आज झालेल्या कार्यक्रमात नारायणगावचे उपसरपंच योगेश पाटे व येडगावचे माजी सरपंच गुलाबराव नेहरकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी दोन्ही गावातील ग्रामस्थ व विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..पालक अल्पभूधारक शेतकरीदुग्ध व्यवसाय व शेती व्यवसाय करून ते कुटुंबाची उपजीविका करतात. रचना व दिव्या यांचे माध्यमिक शिक्षण नारायणगाव येथे झाले. दोघींनी राहुरी येथील कृषी महाविद्यालयातून एम. एस. सी (कृषी) पदवी संपादन केली आहे. ऑगस्ट २०२४मध्ये राज्य शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या सरळसेवा परीक्षेद्वारे दिव्या हिची सहाय्यक कृषी अधिकारी पदी निवड झाली होती..सध्या ती सिन्नर येथे सेवेत आहे. तर रचना हिची पहिल्याच प्रयत्नात कृषी उपसंचालक श्रेणी एक पदी निवड झाली आहे. रचना व दिव्या या मैत्रिणी असून राहुरी कृषी महाविद्यालयात दोघींनी स्पर्धा परीक्षेची तयार करून एकाच वेळी कृषी उपसंचालक श्रेणी एक या पदाला गवसणी घातली आहे.आई-वडील हेच आमचे प्रेरणास्थान आहे. त्यांचे काबाडकष्ट व पाठबळामुळेच आम्ही हे यश संपादन करू शकलो. शेतकरी व शेतीच्या समस्यांची आम्हाला जाण आहे. मिळालेल्या पदाचा उपयोग शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केला जाईल.- रचना कोल्हे, दिव्या भोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.