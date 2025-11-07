पुणे

Daund Anti Corruption : लाच प्रकरणी लेखाधिकारी व लिपिकाविरूध्द गुन्हा दाखल!

Bribery Case : पुणे जिल्ह्यातील दौंड नगरपालिकेचे लेखाधिकारी व लिपिकाविरूध्द कंत्राटदाराकडे लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कंत्राटास मुदतवाढ देण्याकरिता मुख्याधिकारी यांच्याकरिता पंचेचाळीस हजार रूपये, लेखाधिकारी यांच्याकरिता प्रतिमाह दहा हजार व लिपिकासाठी प्रतिमाह पाच हजार रूपयांची मागणी करण्यात आली होती.
प्रफुल्ल भंडारी
दौंड : दौंड नगरपालिकेतील लेखाधिकारी भाग्यश्री भालचंद्र येळवे ( वय २९ , हल्ली रा. रामदरा, लोणी काळभोर, मूळ नाझरी, जि. बीड) व लिपिक ओंकार संजय मेणसे ( वय ३७, रा. हुडको कॅालनी, शिरूर) यांच्याविरूध्द लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिकेला कंत्राटी पध्दतीने सुरक्षारक्षक आणि कुशल व अकुशल कामगार पुरविणार्या कंत्राटदाराकडे भाग्यश्री येळवे व ओंकार मेणसे यांनी लाच मागितली होती.

