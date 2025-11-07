Daund Anti Corruption : लाच प्रकरणी लेखाधिकारी व लिपिकाविरूध्द गुन्हा दाखल!

दौंड : दौंड नगरपालिकेतील लेखाधिकारी भाग्यश्री भालचंद्र येळवे ( वय २९ , हल्ली रा. रामदरा, लोणी काळभोर, मूळ नाझरी, जि. बीड) व लिपिक ओंकार संजय मेणसे ( वय ३७, रा. हुडको कॅालनी, शिरूर) यांच्याविरूध्द लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगरपालिकेला कंत्राटी पध्दतीने सुरक्षारक्षक आणि कुशल व अकुशल कामगार पुरविणार्या कंत्राटदाराकडे भाग्यश्री येळवे व ओंकार मेणसे यांनी लाच मागितली होती. .लेखाधिकारी भाग्यश्री येळवे यांनी कंत्राटाच्या देयकांपोटी धनादेश काढण्यासाठी स्वतःकरिता प्रतिमाह दहा हजार रूपये आणि ओंकार मेणसे याने स्वतः करिता प्रतिमाह पाच हजार रूपयांची मागणी मार्च २०२५ मध्ये कंत्राटदाराकडे केली होती. तसेच कंत्राटास मुदतवाढ आणि त्यासंबंधी पूरक आदेश काढण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी विजय कावळे यांच्याकरिता पंचेचाळीस हजार रूपयांची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान कंत्राटदाराने पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या बाबत तक्रार केली होती..Manchar News : मंचर येथे लाच लुचपत प्रतिबंध जनजागृती माहितीपत्रकाचे प्रकाशन.पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून केलेल्या कारवाईत कंत्राटदाराशी झालेल्या तडजोडीनंतर भाग्यश्री येळवे यांनी स्वतः करिता १४ हजार रूपये व मुख्याधिकारी यांच्याकरिता ४५ हजार रूपयांची मागणी केली. तर ओंकार मेणसे याने स्वतः करिता पाच हजार व भाग्यश्री येळवे यांच्याकरिता साडेदहा हजार रूपयांची मागणी केल्याचे पंचांसमक्ष निष्पन्न झाले. दौंड पोलिस ठाण्यात ७ नोव्हेंबर रोजी पोलिस उप अधीक्षक नीता मिसाळ यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार लेखाधिकारी भाग्यश्री येळवे व लिपिक ओंकार मेणसे यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम मधील कलम ७ व ७ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर अधीक्षक अजित पाटील , अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उप अधीक्षक नीता मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. पोलिस उप अधीक्षक भारती मोरे या प्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत..■ लाच प्रकरणी संपर्क साधालोकसेवक शासकीय अधिकारी वा कर्मचारी किंवा त्यांच्यासाठी खासगी व्यक्ती (एजंट) हे कोणतेही शासकीय काम करून देण्याकरिता कायदेशीर शुल्क व्यतिरिक्त लाचेची मागणी करीत असल्यास तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ०२० - २६१२२१३४/ २६१३२८०२/ २६०५०४२३ या क्रमांकांवर नागरीक संपर्क साधू शकतात. त्याशिवाय व्हॉटसअप क्रमांक : ९४०३७८१०६४ ( पुणे) किंवा ९९३०९९७७०० (मुंबई) किंवा www. acbmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.