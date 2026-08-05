पुणे

Daund News : बनावट कुणबी जात प्रमाणपत्र प्रकरणात दौंडचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द

बनावट कुणबी जात प्रमाणपत्र उघडकीस; जिल्हा पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, दौंड नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द
Daund municipal councillor Rohit Patil's membership has been cancelled after his Kunbi caste certificate was declared invalid by the caste scrutiny committee.

Daund municipal councillor Rohit Patil's membership has been cancelled after his Kunbi caste certificate was declared invalid by the caste scrutiny committee.

Sakal

प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : बनावट कागदपत्रांआधारे मिळविलेले कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने दौंड नगरपालिकेचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी एका आदेशाद्वारे सदस्यत्व रद्द केले आहे.

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Kunbi Certificates
Historical evidence for Maratha-Kunbi identity