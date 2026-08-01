Daund Kidnapping: दौंडमध्ये तरुणीचे मध्यरात्री अपहरण; माजी नगराध्यक्ष बादशहा शेखसह ११ जणांवर अपहरण, दरोडा, विनयभंगासह अतिउग्र गुन्हे दाखल

दौंड : दौंड शहरातील एका तरूणीच्या कुटुंबीयांना पिस्तूलाचा धाक दाखवून तरूणीचे अपहरण केल्याप्रकरणी ११ जणांविरूध्द अपहरण, दरोडा, विनयभंग, आदी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपींमध्ये दौंड नगरपालिकेचा वादग्रस्त माजी नगराध्यक्ष बादशहा शेख याचा देखील समावेश आहे..दौंड शहरात २८ जुलै रोजी मध्यरात्री एका तरूणीच्या घरी जाऊन तिचे अपहरण करण्यात आले. हातात कोयते, तलवार घेऊन आलेल्या संशयित आरोपींनी तरूणीच्या आईला मारहाण करून आणि डोक्याला पिस्तूल लावून धमकावले. त्यानंतर हातातील कोयते व तलवारींचा धाक दाखवून टोळक्याने घरात बळजबरीने प्रवेश करून कपाटातील रोकड आणि तरूणीच्या आई यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावून घेतली. जातीवाचक शिवीगाळ करून टोळक्याने तरूणीला उचलून एका पांढर्या रंगाच्या ह्युंदाई वेर्ना मॅाडेल असलेल्या कार मध्ये डांबले व निघून गेले, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..फिर्यादीनुसार तरूणीची आई यांच्या डोक्याला पिस्तूल लावणारा नदीम अन्वर शेख ( रा कुंभार गल्ली, दौंड) याच्यासह बादशहा आदम शेख ( रा. कुंभार गल्ली दौंड), शफीक मुलाणी ( रा. मळद, ता. दौंड), इरफान उर्फ वसीम अन्वर शेख ( रा. सेंट सेबॅस्टियन स्कूल जवळ, दौंड), फैजल मेहफूज काझी ( रा. नेने चाळ, दौंड) , अशपाक समीर शेख ( रा. भीमनगर, दौंड ), आफताब समीर शेख (रा. भीमनगर, दौंड), आरबाज अन्वर शेख ( रा. कुंभार गल्ली, दौंड) व इतर तीन अनोळखी लोकांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अपहरण व दरोडा प्रकरणातील ११ संशयित आरोपींविरूध्द अनूसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील विविध कलम, शस्त्र अधिनियमातील विविध कलमांसह भारतीय न्याय संहिता कलम १४० ( अपहरण ), कलम ३१० ( दरोडा टाकणे), कलम ३३२ ( गृह अतिक्रमण करणे) ,कलम ३५१ ( फौजदारीपात्र धाकदपटशा करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे), कलम ७४ ( विनयभंग करणे ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दौंड उप विभागाचे पोलिस उप अधीक्षक बापूराव दडस या प्रकरणी तपास करीत आहेत..तीन आमदारांना धमकी देणारा बादशहा शेखबादशहा शेख हा माजी नगराध्यक्ष असून दौंड बाजार समितीचा माजी संचालक आहे. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी एका तरूणीचा विनयभंग करून त्या पिडीतेसह कुटुंबातील महिला व तरूणांवर प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी बादशहा याच्यासह २० जणांविरूध्द गुन्हा दाखल आहे. मुलगा वसीम शेख याला एक बलात्कार प्रकरणात सहकार्य केल्याचा गुन्हाही बादशहा शेख याच्यासह सहा जणांविरूध्द ८ डिसेंबर २०२२ रोजी दाखल आहे..तसेच दौंड पोलिस ठाण्यासमोर बादशहा शेख याने २७ जून २०२५ रोजी जाहीररित्या अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या कुटुंबाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करून जत ( जि. सांगली) मतदारसंघाचे आमदार गोपीचंद पडळकर व भोसरी मतदारसंघाचे आमदार महेश लांडगे यांच्याविषयी अपशब्द वापरले होते. त्या प्रकरणी २८ जून २०२५ रोजी अहिल्यानगरच्या कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.