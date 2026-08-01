पुणे

Daund Kidnapping: दौंडमध्ये तरुणीचे मध्यरात्री अपहरण; माजी नगराध्यक्ष बादशहा शेखसह ११ जणांवर अपहरण, दरोडा, विनयभंगासह अतिउग्र गुन्हे दाखल

दौंडमध्ये तरुणीचे मध्यरात्री अपहरण; पिस्तूल, तलवारींच्या धाकात आईवर हल्ला, रोकड व सोनसाखळी लुट; वादग्रस्त माजी नगराध्यक्ष बादशहा शेखसह ११ जणांविरुद्ध गुन्हा
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Daund Girl Kidnapping Case

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प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : दौंड शहरातील एका तरूणीच्या कुटुंबीयांना पिस्तूलाचा धाक दाखवून तरूणीचे अपहरण केल्याप्रकरणी ११ जणांविरूध्द अपहरण, दरोडा, विनयभंग, आदी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपींमध्ये दौंड नगरपालिकेचा वादग्रस्त माजी नगराध्यक्ष बादशहा शेख याचा देखील समावेश आहे.

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