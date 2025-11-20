पुणे

Pune News : दौंड–इंदापूरमध्ये बनावट मद्याचा भंडाफोड; तीन लाखांचा साठा जप्त; तीन तरुणांना अटक!

Fake Liquor Seized : दौंड व इंदापूर तालुक्यात उत्पादन शुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणात बनावट मद्यावर धाड टाकली असून तीन लाखांचा साठा जप्त केला. या कारवाईत चार संशयितांपैकी तीन तरुणांना अटक होऊन १३०० बनावट लेबलांसह मोठे जाळे उघडकीस आले.
Major excise raid in Daund and Indapur leads to the seizure of fake liquor worth ₹3 lakh

Major excise raid in Daund and Indapur leads to the seizure of fake liquor worth ₹3 lakh

Sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड : पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दौंड व इंदापूर तालुक्यात केलेल्या कारवाईत तीन लाख रूपये मूल्य असलेला बनावट मद्याचा साठा जप्त केला आहे. दोन दोन सख्या भावांसह एकूण तीन तरूणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली येथे पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर १७ नोव्हेंबर रोजी रात्री ही कारवाई करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने महामार्गावरून संशयास्पदरित्या जाणार्या मारूती इको मॅाडेल वाहनाची थांबवून तपासणी केली. त्यामध्ये गोवा येथे निर्मित आणि राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या मद्याचे बॅाक्स आढळून आले.

Loading content, please wait...
police
Liquor smuggling
Alcohol
raid
Maharashtra State Excise Duty Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com