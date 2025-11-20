Pune News : दौंड–इंदापूरमध्ये बनावट मद्याचा भंडाफोड; तीन लाखांचा साठा जप्त; तीन तरुणांना अटक!

दौंड : पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दौंड व इंदापूर तालुक्यात केलेल्या कारवाईत तीन लाख रूपये मूल्य असलेला बनावट मद्याचा साठा जप्त केला आहे. दोन दोन सख्या भावांसह एकूण तीन तरूणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली येथे पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर १७ नोव्हेंबर रोजी रात्री ही कारवाई करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने महामार्गावरून संशयास्पदरित्या जाणार्या मारूती इको मॅाडेल वाहनाची थांबवून तपासणी केली. त्यामध्ये गोवा येथे निर्मित आणि राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या मद्याचे बॅाक्स आढळून आले. .पथकाने वाहनचालक वैभव रविंद्र साळुंके ( वय २७, रा. भवानीनगर, ता. इंदापूर ) याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. चौकशीत मद्याचा साठा हा इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथून आणल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पथकाने १८ नोव्हेंबर रोजी किरण साळुंके याच्या भवानीनगर येथील घरावर धाड भटाकली. धाडीत घरात लपविण्यात आलेला मद्याचा साठा आढळून आला. त्याचबरोबर नामांकित मद्य कंपन्यांचे तब्बल १३०० बनावट लेबल आढळून आले. पथकाने किरण रविंद्र साळुंके ( वय ३३ ) आणि संदीप राजाराम रणदिवे (वय २८ ) यांना ताब्यात घेत अटक केली आहे..ठाणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची रेकॉर्ड ब्रेक कामागिरी.कारवाईत बनावट मद्याच्या ११५२ बाटल्या आणि एक वाहन जप्त करण्यात आले. १३०० बनावट लेबल्स आढळून आल्याने बनावट मद्यनिर्मितीची एक मोठी आंतरराज्यीय टोळी सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दौंड येथील निरीक्षक विजय रोकडे, दुय्यम निरीक्षक प्रदीप झुंजरूक, मयुर गाडे, दिनेश ठाकूर, अंमलदार संकेत वाजे, सौरभ देवकर, सोपान टोणपे, केशव वामने यांनी या कारवाईत भाग घेतला..अवैध मद्यासंबंधी माहिती देण्याचे आवाहनअवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक, साठा व विक्री संबंधी नागरिकांना काही माहिती असल्यास त्यांनी तात्काळ टोल फ्री क्रमांक १८०० २३३ ९९९९ किंवा ०२०२६०५८६३३ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.