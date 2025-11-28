Pune Railways : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! दौंड-काष्टी दुहेरीकरणामुळे रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं; हुतात्मासह १८ गाड्या रद्द

पुणे : पुणे रेल्वे विभागातील दौंड व काष्टी स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी चार ते २५ जानेवारीदरम्यान नॉन-इंटरलॉकिंगचे काम होणार आहे. यासाठी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने १८ हून अधिक गाड्या रद्द केल्या असून, काहींचा मार्ग बदलेला आहे..काही गाड्या आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा उशिराने धावणार आहेत. रद्द केलेल्या प्रमुख गाड्यांमध्ये पुणे-सोलापूर-पुणेदरम्यान धावणाऱ्या हुतात्मा एक्स्प्रेस व सोलापूर-पुणे एक्स्प्रेसचा समावेश आहे..१० दिवसांसाठी रद्द गाड्यापुणे-सोलापूर मार्गावर नियमित धावणाऱ्या गाड्या १५ ते २५ जानेवारी कालावधीत पूर्ण रद्द केल्या आहेत. पुणे-सोलापूर-पुणे एक्स्प्रेस (१२१६९/१२१७०), पुणे-सोलापूर-पुणे हुतात्मा एक्स्प्रेस (१२१५७/१२१५८), २१ जानेवारीला दादर-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेसदेखील (११०४१/११०४२) रद्द राहील, तसेच पुणे, दौंड व बारामतीदरम्यान धावणाऱ्या सर्व डेमूची सेवादेखील १५ ते २३ जानेवारीपर्यंत रद्द केली आहे..या गाड्यांच्या मार्गात बदल (२३ व २४ जानेवारी)निजामुद्दीन-वास्को एक्स्प्रेस (१२७८०) दौंडमार्गे न जाता मनमाड-इगतपुरी-पनवेल मार्गे वळविण्यात आली. इंदूर-दौंड एक्स्प्रेस(२२९४४) आणि ग्वाल्हेर-दौंड एक्स्प्रेस (२२१९४) गाड्या दौंडऐवजी खडकी येथे थांबतील. तसेच, दौंड-ग्वाल्हेर एक्स्प्रेस (२२१९३) ही खडकी येथूनच प्रवास सुरू करेल. जम्मू तवी-पुणे एक्स्प्रेस (११०७८) आणि म्हैसूर-निजामुद्दीन एक्स्प्रेस (१२७८१) यांसारख्या गाड्यांना मार्गावर ३० मिनिटे ते साडेतीन तासांपर्यंत विलंब होणार आहे..Crime News: भीतीदायक घटना! गाडीवर कोयता नाचवत पुण्यात रस्त्यावर दहशत माजवणारा तरुण, नागरिकांनी थांबवलं अन् मग काय घडलं? .विलंबाने धावणाऱ्या गाड्याएलटीटी-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस (१८५२०) : १५, १६, १८, १९ आणि २२ जानेवारीला नियोजित वेळेपेक्षा दोन तास उशिरा (सकाळी ६:५५ ऐवजी ८:५५ वाजता) सुटेल.मुंबई-बंगळूर उद्यान एक्स्प्रेस (११३०१) वरील तारखांना एक तास उशिरा सुटेल.पुणे-अमरावती एक्स्प्रेस (११०२५), पुणे-हटिया (२२८४५) आणि पुणे-लखनौ (१२१०३) या गाड्यांनाही एक तास ३० मिनिटे ते दोन तास ३० मिनिटांपर्यंत उशीर होणार आहे..लांब पल्ल्यांच्या गाड्या दोन दिवसांसाठी रद्दपुण्याहून सुटणाऱ्या गाड्या २४ व २५ जानेवारीला रद्द आहेत. त्यात पुणे-नागपूर गरिबरथ एक्स्प्रेस, पुणे-नांदेड एक्स्प्रेस, नांदेड-पुणे एक्स्प्रेस, पुणे-हरंगूळ विशेष एक्स्प्रेस, हरंगूळ-पुणे विशेष एक्स्प्रेस, पुणे-अजनी एक्स्प्रेस, अजनी-पुणे एक्स्प्रेस, नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस, पुणे-नागपूर एक्स्प्रेस, पुणे-अमरावती एक्स्प्रेस, पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेस, नांदेड-पनवेल एक्स्प्रेस आदी गाड्या रद्द..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.