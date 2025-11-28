पुणे

Pune Railways : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! दौंड-काष्टी दुहेरीकरणामुळे रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं; हुतात्मासह १८ गाड्या रद्द

Daund-Kashti Line Doubling Work : दौंड-काष्टी मार्गावर दुहेरीकरणाचे नॉन-इंटरलॉकिंग काम सुरू असल्याने ४ ते २५ जानेवारीदरम्यान पुणे रेल्वे विभागात १८ हून अधिक गाड्या रद्द, काहींच्या मार्गात बदल व विलंब होणार.
Daund-Kashti Line Doubling Work

Daund-Kashti Line Doubling Work

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे रेल्वे विभागातील दौंड व काष्टी स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी चार ते २५ जानेवारीदरम्यान नॉन-इंटरलॉकिंगचे काम होणार आहे. यासाठी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने १८ हून अधिक गाड्या रद्द केल्या असून, काहींचा मार्ग बदलेला आहे.

Loading content, please wait...
railway
daund
Railway Government
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com