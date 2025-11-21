Daund Election : दौंड नगरपालिका निवडणूक तापली; नगराध्यक्षपदासाठी सहा महिला, तर सदस्यपदासाठी तब्बल ८६ उमेदवार रिंगणात!

दौंड : पुणे जिल्ह्यातील दौंड नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाकरिता सहा तर सव्वीस सदस्यपदांकरिता एकूण ८६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) व माजी नगराध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया यांच्या नागरिक हित संरक्षण मंडळात मुख्य लढत होत आहे. दौंड नगरपालिकेच्या टाउन हॅाल कार्यालयात २१ नोव्हेंबर रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. जनतेतून थेट निवडून द्यावयाचे नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असून त्याकरिता नऊ महिलांनी एकूण तेरा अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी सात उमेदवारी अर्ज मागे घेतले गेल्याने नगराध्यक्षपदाकरिता सहा महिला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. .शहरातील १३ प्रभागातून २६ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. त्याकरिता १२१ जणांनी १५० उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. १९ व २० नोव्हेंबर रोजी दोन महिलांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले होते. तर २१ नोव्हेंबर रोजी माघार घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल ६२ उमेदवारी अर्ज मागे घेतले गेल्याने ८६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) व नागरिक हित संरक्षण मंडळाने नगराध्यक्षपदासह सदस्यपदाच्या सर्व २६ जागांसाठी उमेदवार उभे केले आहेत..महायुतीचा मुख्य घटक असलेला भारतीय जनता पक्षाने पराभवाची नामुष्की टाळण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात न उतरण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष असलेले शिवसेना ( उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट), काँग्रेस (आय) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) यांच्यात जागावाटपाच्या मुद्द्यावर सहमती न झाल्याने एकसंध पॅनेल होऊ शकले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (शरदचंद्र पवार गट) निवडणुकीसाठी नागरिक हित संरक्षण मंडळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने (अजित पवार गट) उमेदवारी नाकारलेल्या काही जणांना सोबत घेत पक्षचिन्हावर उमेदवार उभे केले आहेत..Pune Encroachment : जंगली महाराज रस्ता, गोखले रस्त्यावर अचानक अतिक्रमण कारवाई.नगराध्यक्षपदाचे उमेदवारनगराध्यक्षपदाकरिता दुर्गादेवी इंद्रजित जगदाळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष), मोनाली प्रमोद वीर (नागरिक हित संरक्षण मंडळ), कोमल रूपेश बंड ( राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार गट), पुष्पा मनोहर कोकरे (बहुजन समाज पक्ष ), सरला रवींद्र जाधव ( आम आदमी पक्ष) व रूबिना करीम शेख ( काँग्रेस - आय) या सहा उमेदवार आहेत..नगरसेवकपात्र एकूण अर्ज संख्या - १५०मागे घेतलेले अर्ज संख्या - ०६४शिल्लक एकूण अर्ज संख्या - ८६नगराध्यक्षपात्र एकूण अर्ज संख्या - १३मागे घेतलेले अर्ज संख्या - ०७शिल्लक एकूण अर्ज संख्या - ०६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.