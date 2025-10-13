Daund News : दौंड-मिनी आमदारकीसाठी चुरशीच्या लढतींची शक्यता

दौंड - दौंड पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. पंचायत समितीचे सभापतिपद हे मिनी आमदारकी म्हणून ओळखले जात असल्याने आणि यंदा सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित असल्याने तालुक्यातील राहू, खामगाव व यवत गणात चुरशीच्या लढती होणार आहेत. .दौंड शहरातील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात प्रांताधिकारी रेवणनाथ लबडे, तहसीलदार अरूण शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पंचायत समिती गणांकरिता आरक्षण सोडत काढण्यात आली. एका विद्यार्थिनीच्या हस्ते सोडत मधील चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.निवासी नायब तहसीलदार ममता भंडारे, नायब तहसीलदार तुषार बोरकर, आदी या वेळी उपस्थित होते. चौदा पैकी सात जागा सात महिलांसाठी, तीन जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी व दोन जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत..दौंड तालुक्यात २००७ व २०१२ मध्ये १४ गणांसाठी निवडणूक झाली होती. तर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत पंचायत समिती गणांची संख्या घटून १२ झाली होती. यंदा मात्र जिल्हा परिषदेचा एका गटाबरोबर दोन गण वाढल्याने एकूण गणांची संख्या १४ झाली आहे.आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर काही गणांसाठी सलग दोन वर्षे तयारी करणार्यांचा गण आरक्षित झाल्याने त्यांचा हिरमोड झाला. तर काही गण सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित झाल्याने अनेकांच्या आशा पल्लवित होऊन ते आता पंचायत समिती सदस्य होण्यासह उपसभापतिपदाची स्वप्ने पाहत आहेत..केडगाव, कुरकुंभ, पाटस, वरवंड, कानगाव हे गण सर्वसाधारण वर्गासाठी तर पारगाव, देऊळगाव राजे, बोरीपार्धी व बोरीभडक गण हे सर्वसाधारण महिला वर्गाकरिता आरक्षित झाल्याने तेथील निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत..दौंड पंचायत समिती गणनिहाय आरक्षण -१ ) राहू - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला२ ) खामगाव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग३ ) पारगाव - सर्वसाधारण महिला४ ) वरवंड - सर्वसाधारण५ ) कानगाव - सर्वसाधारण६ ) गोपाळवाडी - अनुसूचित जाती महिला७ ) देऊळगाव राजे - सर्वसाधारण महिला८ ) खडकी - अनुसूचित जाती९ ) कुरकुंभ - सर्वसाधारण१० ) पाटस - सर्वसाधारण११ ) बोरीपार्धी - सर्वसाधारण महिला१२ ) केडगाव स्टेशन - सर्वसाधारण१३ ) यवत - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला१४ ) बोरीभडक - सर्वसाधारण महिला.राहू, खामगाव व यवत गणाकडे लक्षदौंड पंचायत समितीचे सभापतिपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित झालेल्या तालुक्यातील राहू, खामगाव व यवत गणातून निवडून येणार्या पंचायत समिती सदस्यांपैकी एकाला सभापतिपदाचा मान मिळणार आहे. त्यामुळे या तीन गणांमधून आपला उमेदवार विजयी करण्याच्या दृष्टीने प्रमुख राजकीय पक्ष व स्थानिक आघाड्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.