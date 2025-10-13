पुणे

Daund News : दौंड-मिनी आमदारकीसाठी चुरशीच्या लढतींची शक्यता

दौंड पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे.
daund panchyat samiti office

दौंड - दौंड पंचायत समितीच्या चौदा जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. पंचायत समितीचे सभापतिपद हे मिनी आमदारकी म्हणून ओळखले जात असल्याने आणि यंदा सभापतिपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित असल्याने तालुक्यातील राहू, खामगाव व यवत गणात चुरशीच्या लढती होणार आहेत.

