पुणे

Daund Accident : पाटस येथे कंटेनर थेट दुकानात घुसला; व्यवसायिक जागीच ठार; चालक मात्र फरार!

Patas Container Crash : पाटस येथे कंटेनर दुकानात घुसल्याने अखिलेश सोनकर (वय २५) जागीच मृत्युमुखी पडले. चालक पळून गेला; पोलीस चौकीत अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Container Crashes into Scrap Shop in Patas

Container Crashes into Scrap Shop in Patas

Sakal

अमर परदेशी
Updated on

पाटस : पुणे सोलापूर महामार्गावर पाटस (ता. दौंड) हद्दीत चालकाचा ताबा सुटल्याने कंटेनर थेट भंगार दुकानात घुसल्याने भंगार व्यवसायिकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. अखिलेश तुळशीराम सोनकर (वय २५) मूळ राहणार जनपद उत्तर प्रदेश असे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यवसायिकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
daund
Pune Solapur Highway
patas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com