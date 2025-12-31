Daund Accident : पाटस येथे कंटेनर थेट दुकानात घुसला; व्यवसायिक जागीच ठार; चालक मात्र फरार!

पाटस : पुणे सोलापूर महामार्गावर पाटस (ता. दौंड) हद्दीत चालकाचा ताबा सुटल्याने कंटेनर थेट भंगार दुकानात घुसल्याने भंगार व्यवसायिकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. अखिलेश तुळशीराम सोनकर (वय २५) मूळ राहणार जनपद उत्तर प्रदेश असे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यवसायिकाचे नाव आहे. .याबाबत मुकेश कुमार सोनकर यांनी पाटस पोलीस चौकीत फिर्याद दिली. त्यानुसार सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक फणसे यांनी माहिती दिली. पाटस हद्दीत पुणे सोलापूर महामार्गा लगत बारामती फाटा येथे एका खाजगी क्षेत्रात सोनकर यांचे भंगाराच्या साहित्याचे दुकान- शेड आहे. दुकानात सोनकर व इतर चार जण काम करीत असतात. मंगळवारी रात्री जेवण उरकून पाच जण नेहमीप्रमाणे शेडमध्ये झोपले. बुधवारी मध्यरात्री पुणे दिशेकडे भरधाव वेगात जाणारा कंटेनर थेट सोनकर यांच्या दुकानात घुसला..Pune Crime: खानापूरमध्ये दरोडा घालणाऱ्यांना अटक; ग्रामीण पोलिसांची ४८ तासांत कामगिरी, ७० लाखांचे सोन्याचे दागिने जप्त!.त्यावेळी गाढ झोपेतच अखिलेश सोनकर त्यांचा अंगावरून कंटेनर गेल्याने जागीच मृत्यू झाला.त्यांना काही फूट फरफटत नेले. बाजूला झोपलेले चारजण थोडक्यात बचावले. या अपघातात शेड मध्ये झोपलेल्या एका कुत्र्याचा देखील जागीच मृत्यू झाला. दुकानातील साहित्यांचे मोठे नुकसान झाले. अपघातानंतर कंटेनर चालकाने पलायन केले.अपघाताचा प्रचंड आवाज झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .यावेळी दुकानात घुसलेल्या कंटेनरच्या चाकाखाली चिरडलेल्या अवस्थेत अकलेश याचा मृतदेह होता. इतर जण घाबरलेल्या अवस्थेत ओरडत होते. माहिती मिळताच पाटस पोलीस चौकीचे पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी हजर झाले. मृतदेह बाहेर काढून विच्छेदनासाठी पाठवून देण्यात आला. अखिलेश याचे लग्न ठरले होते. येत्या काही दिवसात त्याचे उत्तर प्रदेश मूळ गावी लग्न होणार होते. त्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर अनेकांनी हळ हळ व्यक्त केली..अपघात झाला त्यावेळी इतर चार जण काही फुटावर होते.केवळ नशीब बलवत्तर होते म्हणून ते वाचले असल्याची भावना उपस्थित नागरिकांनी व्यक्ती केली. अपघात प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.