DaundRobbery : दौंड व सोनवडीतील दोन बंगल्यांवर दरोडा: लाखोंची चोरी

Midnight Robbery in Daund and Sonwadi : दौंड शहर व सोनवडी ( ता. दौंड) येथे मध्यरात्री दोन बंगल्यांवर दरोडे पडले आहेत. त्यापैकी एका बंगल्यातील सहा लाख रूपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. दुसर्या बंगल्यावर पडलेल्या दरोड्यात चोरीस गेलेल्या ऐवजाचा तपशील उपलब्ध झालेला नाही.
Five masked men loot two bungalows in Daund and Sonwadi; gold and cash worth ₹6 lakh stolen.

प्रफुल्ल भंडारी
दौंड -अहिल्यानगर - मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवडी ( ता. दौंड) लोखंडे वस्ती येथे पहाटे दत्तात्रेय सपकाळ यांच्या बंगल्यावर दरोडा पडला. ओढ्याजवळ असलेल्या बंगल्याच्या बाजूचे लाकडी दार उचकटून दरोडेखोरांनी आत प्रवेश केला. खोलीमधील लाकडी कपाटाचे ड्रॅावर व लॅाकरचे कुलूप तोडण्यात आले. कपाटातील किमान पाच तोळे सोन्याचे दागिने, चांदीचे दागिने व एक लाख रूपयांची रोकड चोरून नेली. श्री. सपकाळ यांची कांद्याची व कपाशीची पट्टी असलेली रोकडच चोरीला गेली आहे. बंगल्याच्या मागील बाजूच्या संरक्षक जाळ्याच्या लोखंडी तारा तोडून दरोडेखोरांनी गोदामात देखील उचकापाचक केली.

