Pune News : दौंडमध्ये SRPF च्या ७१ व्या दीक्षांत संचलनात ३१६ नवप्रविष्ठांना कर्तव्यशपथ; आधुनिक युद्धतंत्राची तयारी सुरू!

Maharashtra Police : दौंड येथे SRPF च्या ७१व्या दीक्षांत संचलनात ३१६ नवप्रविष्ठ पोलिसांनी राष्ट्रध्वजाच्या साक्षीने कर्तव्यशपथ घेतली. आधुनिक युध्दाच्या बदलत्या स्वरूपाला सामोरे जाण्यास सज्ज राहण्याचे आवाहन उपमहा. विजयकुमार मगर यांनी केले.
SRPF 71st Passing Out Parade Held in Daund

प्रफुल्ल भंडारी
दौंड : युध्द आता सीमेवर लढले जात नसून अंतर्गत यादवी निर्माण करून लढले जात आहे. राज्य राखीव पोलिस दलातील नवप्रविष्ठ पोलिसांना अशा परिस्थितींशी सामना करण्यास प्रशिक्षित करून सज्ज करण्यात आले आहे. नवप्रविष्ठांनी सदैव राष्ट्रहितासाठी कर्तव्य बजवावे, असे आवाहन राज्य राखीव पोलिस दलाचे उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर यांनी केले आहे. दौंड शहरात राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक सात येथील कवायत मैदानावर ७१ या सत्राच्या दीक्षांत संचलनाची मानवंदना स्वीकारल्यानंतर बोलताना विजयकुमार मगर यांनी हे आवाहन केले.

