Pune News : दौंडमध्ये SRPF च्या ७१ व्या दीक्षांत संचलनात ३१६ नवप्रविष्ठांना कर्तव्यशपथ; आधुनिक युद्धतंत्राची तयारी सुरू!

दौंड : युध्द आता सीमेवर लढले जात नसून अंतर्गत यादवी निर्माण करून लढले जात आहे. राज्य राखीव पोलिस दलातील नवप्रविष्ठ पोलिसांना अशा परिस्थितींशी सामना करण्यास प्रशिक्षित करून सज्ज करण्यात आले आहे. नवप्रविष्ठांनी सदैव राष्ट्रहितासाठी कर्तव्य बजवावे, असे आवाहन राज्य राखीव पोलिस दलाचे उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर यांनी केले आहे. दौंड शहरात राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक सात येथील कवायत मैदानावर ७१ या सत्राच्या दीक्षांत संचलनाची मानवंदना स्वीकारल्यानंतर बोलताना विजयकुमार मगर यांनी हे आवाहन केले..नानवीज ( ता. दौंड) येथील राज्य राखीव पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्य जयश्री देसाई, सोलापूर येथील राज्य राखीव पोलिस दलाचे समादेशक प्रभाकर शिंदे, सेवानिवृत्त प्राचार्य रामचंद्र केंडे या वेळी उपस्थित होते. राष्ट्रध्वजाला साक्ष ठेवत गट क्रमांक पाचचे समादेशक चिलुमुला रजनीकांत यांनी या सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ३१६ नवप्रविष्ठांना कर्तव्याची शपथ दिली. नवप्रविष्ठ अंमलदार ऋषीकेश तजिला अजित वाघमारे ( पुणे) यांनी शिस्तबध्द संचलनाचे नेतृत्व केले. विजयकुमार मगर म्हणाले, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका असे अस्वस्थ शेजार असल्याने आपल्या राष्ट्रापुढे मोठी आव्हाने आहेत. परभारी युध्दाची आव्हाने आहे. अशा परिस्थितींमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची मोठी जबाबदारी राज्य राखीव पोलिस दलावर आहे. राष्ट्रध्वजाच्या साक्षीने कर्तव्याची शपथ घेतल्याचे भान ठेवत सदैव राष्ट्र संरक्षणासाठी सज्ज राहावे. पोलिस निरीक्षक प्रफुल्ल खडपकर, संतोष भूमकर व श्रध्दा वरणकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सहायक समादेशक संजय भोसले यांनी आभार मानले..Pune Police : विद्यार्थ्यांमधील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांचा शिक्षण संस्थांबरोबर विशेष उपक्रम.सिध्देश्वर काकडे सर्वेात्कृष्ट प्रशिक्षणार्थीप्रशिक्षणांतर्गत सोलापूर येथील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्रमांक दहा मधील नवप्रविष्ठ सिध्देश्वर तानुबाई हनुमंत काकडे यांनी सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थीचा पुरस्कार मिळविला. आंतरवर्ग परीक्षेत इंद्रनील वैशाली दिलीप अडनाईक (मुंबई) व बजरंग लक्ष्मी श्रीरंग इंदलकर ( पुणे) यांनी अनुक्रमे पहिले दोन क्रमांक पटकावले. बाह्यवर्ग परीक्षेत सिध्देश्वर तानुबाई हनुमंत काकडे ( सोलापूर) व महेश आशाबाई अशोक चव्हाण ( धुळे) यांनी अनुक्रमे पहिले दोन क्रमांक पटकावले. कमांडो परीक्षेत सागरसिंग रजनी प्रल्हादसिंग पवार ( वडसा, जि. गडचिरोली ) व नकुल वैशाली बाळकृष्ण गाडेकर ( वडसा, जि. गडचिरोली ) यांनी अनुक्रमे पहिले दोन क्रमांक पटकावले. उत्तम गणवेशाचा पुरस्कार ऋषीकेश तजिला अजित वाघमारे ( पुणे) यांनी पटकावला. उत्तम नेमबाजीसाठी दिले जाणारे पहिले दोन पुरस्कार अनुक्रमे धीरज सुनिता शहादेव पोकळे ( नवी मुंबई) व प्रतिक छाया पत्रू दिवसे ( नागपूर) यांनी पटकावले..नवप्रविष्ठांसाठी विजयकुमार मगर यांचे आवाहन :*कौटुंबिक सौख्य जपा, उत्तम आरोग्य राखाआर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करा.निर्व्यसनी जीवन जगा.ऑनलाइन जुगार व फसव्या योजनांपासून दूर राहा.आपला परिसर प्रदूषणमुक्त व निर्मल ठेवासायबर सुरक्षेचे तंत्रशुध्द प्रशिक्षण घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.