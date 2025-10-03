पुणे

Daund Water Management : उजनी बॅक वॉटर व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना स्वयंचलित बॅरेजेस होणार : आमदार राहुल कुल

Ujani Dam Water : दौंडमध्ये उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर आणि नद्यांवर स्वयंचलित बॅरेजेस बांधण्याचा निर्णय घेतला असून, पाणी तुटीच्या भागात जलपुरवठा वाढविण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाश शेलार

खुटबाव : दौंड (जि. पुणे) तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात तसेच मुळा मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याना स्वयंचलित बॅरेजेस बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक हनुमंत गुनाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

