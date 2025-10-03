Daund Water Management : उजनी बॅक वॉटर व कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना स्वयंचलित बॅरेजेस होणार : आमदार राहुल कुल

प्रकाश शेलार खुटबाव : दौंड (जि. पुणे) तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रात तसेच मुळा मुठा व भीमा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याना स्वयंचलित बॅरेजेस बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी दिली. यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक हनुमंत गुनाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. .या बैठकीत झालेल्या निर्णयासंदर्भात आमदार राहुल कुल म्हणाले की,मुळशी व कोयना प्रकल्पांद्वारे नैसर्गिकरीत्या पूर्वेकडे जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी पश्चिमेकडील कृष्णा खोऱ्याकडे वळविण्यात येते. मात्र, पूर्वेकडील भागात पाण्याची टंचाई असल्यामुळे तेथे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी अंदाजे ९ टीएमसी पाणी तुटीच्या खोऱ्याकडे वळविण्यासाठी आवश्यक विविध पर्यायाबाबत अभ्यास करण्याच्या निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला..Pune News : गृह सोसायट्यांना मिळणार दसऱ्याची भेट, अडीचशेपेक्षा कमी सभासदसंख्या असल्यास निवडणूक प्रक्रिया ऑनलाइन.राज्यातील चिबड व पाणथळ शेतजमिनीचे निर्मुलन करण्यासाठी पाझरचर व बंदिस्त पाझरचरसाठी आवश्यक धोरण ठरविणे तसेच तालुक्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण पूर्ण करून प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी चर्चा झाली. पुरंदर उपसा योजनेच्या कुपटेवाडी, येथील वितरिकेच्या वरील बाजूस वंचित भागाच्या सिंचनासाठी नवीन पाईप लाईन करणेसाठी अंदाज पत्रकास मान्यता मिळण्यासाठी आदेश देण्यात आले. कुपटेवाडी फाट्याला भुलेश्वर फाटा नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरण करणे व अस्तरीकरण करणेच्या कामास सुरुवात करणेबाबत - जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी सुमारे ४२९.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.