Daund Crime : पत्नी-मुलांनी मिळून शेतकऱ्याचा केला खून; पोलिस तपास सुरू!

दौंड : नानवीज येथे २ मे २०२५ रोजी नदीकाठी असणार्या शेतातील काम संपवून दुपारी मद्यपान करून घरी आलेल्या दत्तात्रेय उर्फ आबासाहेब माणिक पाटोळे ( वय ४७, रा. नानवीज) यांचे कुटुंबीयबरोबर वाद झाले. वादाचे पर्यावसन हाणामारीत झाले. त्यांचा मुलगा संस्कार आबासाहेब पाटोळे ( वय १८) व पत्नी उषा आबासाहेब पाटोळे ( वय ३८) यांनी केलेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. खुनानंतर आबाासाहेब पाटोळे यांना तत्काळ दवाखान्यात न नेता संस्कार व उषा पाटोळे यांनी त्यांच्या अंगावरील कपडे काढून अंघोळ घालून दुसरे कपडे घातले. .त्यानंतर घरासमोर आबासाहेब पाटोळे यांनी कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या केल्याचा बनाव केला. खून केल्यानंतर दोन तासांनी नातेवाइकांना आबासाहेब पाटोळे यांनी कीटकनाशक प्राशन केल्याचा बनाव सांगून त्यांना आधी सोनवडी येथील दवाखान्यात व नंतर लिंगाळी ( ता. दौंड) येथील एका खासगी रूग्णालयात उपचारार्थ नेण्यात आले. परंतु तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याने दौंड येथे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर ३ मे रोजी दौंड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली होती..कौटुंबिक वादातून वयोवृद्धाचा खून.शवविच्छेदन करताना आबासाहेब पाटोळे यांच्या अंगावर मारहाणीचे व्रण आढळून आले होते. त्यासंबंधी पोलिसांनी सखोल विचारणा करूनही दोघांकडून अंगावरील मारहाणीच्या व्रण संबंधी कोणतेही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. पोलिसांनी तपास करून संबंधितांचे जबाब नोंदविल्यानंतर व घटनाक्रमातील विसंगतीनुसार त्यांना हा खुनाचा प्रकार असल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान शवविच्छेदन अहवालात दहा ठिकाणी मारहाणीतचे व्रण आढळून आले आणि डोक्याला मार लागून मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले..दौंड पोलिस ठाण्यात पोलिस उप निरीक्षक ए. एम. बिद्री यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी या बाबत फिर्याद दाखल केली. फिर्यादीनुसार संस्कार पाटोळे व उषा पाटोळे यांच्याविरूध्द मारहाणीत मृत्यू झाल्याचे लपवून ठेवणे, पुरावे नष्ट करणे, विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचा बनाव करणे, आदी प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संस्कार पाटोळे यास अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.