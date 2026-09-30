पुणे

Pune News: सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने विहिरीत उडी घेतली; दौंड तालुक्यात २४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

24 Year Old Woman Dies by endlife in Daund After Alleged Harassment: सासरच्या शारीरिक-मानसिक छळाला कंटाळून पायल जाधवची विहिरीत उडी; तीन वर्षांच्या अत्याचारानंतर दौंड तालुक्यात २४ वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू
Pune Daund Woman Dies by endlife After Alleged In Law Harassment Complaint Filed Against Husband and Two Relatives

Pune Daund Woman Dies by endlife After Alleged In Law Harassment Complaint Filed Against Husband and Two Relatives

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खुटबाव ( पुणे): पिंपळगाव ( ता. दौंड) येथे सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केली आहे. सदर घटना मंगळवार दि.२९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता घडली. यामध्ये महिलेने पायल विशाल जाधव (वय २४ वर्षे रा. पिंपळगांव ता. दौड जि पुणे) हिचा मृत्यू झाला आहे.

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