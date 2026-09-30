Pune News: सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने विहिरीत उडी घेतली; दौंड तालुक्यात २४ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

खुटबाव ( पुणे): पिंपळगाव ( ता. दौंड) येथे सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केली आहे. सदर घटना मंगळवार दि.२९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता घडली. यामध्ये महिलेने पायल विशाल जाधव (वय २४ वर्षे रा. पिंपळगांव ता. दौड जि पुणे) हिचा मृत्यू झाला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.\rयासंदर्भात मयताची आई पुजा हनुमंत माने(वय ५० वर्षे, व्यवसाय:- गृहीणी व मजुरी, रा. आदित्य गार्डन, शिक्षक कॉलनी बीड रोड जामखेड ता. जामखेड जि. अहिल्यानगर ) यांनी यवत पोलिसांना तक्रार दिली आहे. दिलेल्या तक्रारीनुसार मयत पूजा ही पिंपळगाव येथे आपल्या पतीसोबत मावस सासऱ्याच्या घरी अनेक दिवसांपासून राहत होती..आरोपी पती विशाल बबन जाधव ( वय ३० वर्षे )मावस सासु बानुबाई मनोहर जाधव( वय ५० वर्षे) मावस सासरे मनोहर जाधव ( वय ५२ वर्षे, सर्व रा. पिंपळगांव ता. दौड जि. पुणे) या आरोपींनी २०२३ पासुन सलग तीन वर्षे मयत पायल जाधव हिचा छळ केला होता..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.तिला वेळोवेळी शारीरिक व मानसिक त्रास देत तिचे जीवन असाह्य केले होते. शेवटी या छळाला कंटाळून तिने गावातील एका शेतकऱ्याच्या विहिरीमध्ये स्वतःचे जीवन संपवले. या सदर्भात अधिक तपास अंमलदार हेमंत भोसले करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.