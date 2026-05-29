Pune Railway: दौंड-मनमाड लोहमार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण; प्रवाशांच्या वेळेत १५ मिनिटांची हाेणार बचत, ८ ते १० गाड्यांचे क्रॉसिंग टळणार

पुणे: पुणे रेल्वे विभागातील दौंड ते मनमाड दरम्यान सुमारे २३६ किलोमीटर मार्गावर दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. याचा फायदा प्रवासी व मालगाड्यांना होणार आहे. या मार्गावर दैनंदिन धावणाऱ्या ३० हून अधिक प्रवासी रेल्वेच्या वेळेत सुमारे १२ ते १५ मिनिटांची बचत होणार आहे तर ८ ते १० प्रवासी गाड्याचे क्रॉसिंग टळणार आहे. शनिवारी (ता. ३०) विसापूर-रांजणगाव -सरोळा या मार्गाचे रेल्वे सुरक्षा आयुक्त हे पाहणी करणार आहेत. त्यांनी या मार्गाला मंजुरी दिल्यावर हा मार्ग वापरात येईल. .पुण्याहून उत्तर व मध्य भारतात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्या याच मार्गाने धावतात. त्यामुळे दौंड - मनमाड सेक्शन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून याचे काम सुरू होते. अखेर दुहेरीकरणाचे काम आता संपले आहे. दौंड - मनमाड मार्गावरील 'विसापूर- रांजणगाव -सरोळा' या सेक्शनचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले. .मात्र, तो अद्याप रेल्वे वाहतुकीसाठी खुला झालेला नाही. ३० मे रोजी रेल्वे सुरक्षा आयुक्त हे मार्गाची पाहणी करतील. वेगवेगळ्या स्तरावर रुळांची चाचणी होईल. त्यांना हा मार्ग वाहतुकीसाठी योग्य असल्याचे खात्री झाल्यावर या मार्गावरून रेल्वे वाहतूक सुरू करण्यासाठी प्रमाणपत्र देतील. यानंतर प्रवासी व मालगाड्या या मार्गावरून धावतील. हा सेक्शन वाहतुकीसाठी खुला झाल्यावर दौंड - मनमाडमधील दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण होईल..प्रवाशांसाठी फायद्याचेयापूर्वी हा मार्ग एकेरी असल्यामुळे गाड्यांना क्रॉसिंगसाठी वेगवेगळ्या स्थानकांवर थांबावे लागत. आता दुहेरीकरणामुळे गाड्यांना क्रॉसिंगसाठी थांबावे लागणार नाही.क्रॉसिंगचा अडथळा दूर झाल्यामुळे या मार्गावरून धावणाऱ्या प्रवासी रेल्वे गाड्यांच्या वेळेत सुमारे १२ ते १५ मिनिटांची मोठी बचत होणार आहे..८ ते १० गाड्यांचे क्रॉसिंग टळणार आहे.दौंड मनमाड दरम्यान दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. यामुळे प्रवासी व मालगाड्यांच्या वेळेत बचत होईल. शिवाय या मार्गाच्या क्षमतेत देखील वाढ होणार आहे.-पद्मसिंह जाधव, अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे.शनिवारी मार्ग खुला होणारया नवनिर्मित मार्गाची अंतिम चाचणी शनिवारी (ता. ३०) रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) यांच्याकडून विशेष तपासणी केली जाणार आहे. सीआरएस यांच्याकडून सुरक्षिततेची मंजुरी मिळताच विसापूर - रांजणगाव - सरोळा हा रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी अधिकृतपणे खुला होणार आहे.