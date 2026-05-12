पुणे

कऱ्हाड घरफोडीतदागीनेलंपास

चोरट्याने केला भरदिवसा
८० हजारांचा मुद्देमाल लंपास

कोळेवाडीतील घटना; कऱ्हाड पोलिसांत तक्रार

कऱ्हाड, ता. १२ ः भरदिवसा अनोळखी चोरट्याने सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम असा सुमारे ७९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केल्याची घटना कोळेवाडी (ता. कऱ्हाड) येथे घडली.
संतोष शामराव पाटील (वय ५१, रा. कोळेवाडी) यांनी याबाबत तक्रार दिल्याची माहिती तालुका पोलिसांनी दिली.
पोलिसांची माहिती अशी ः पाटील कुटुंबीय रविवारी गावातील लग्नकार्यासाठी बाहेर गेले होते. त्यावेळी घरात केवळ समिंद्रा पाटील या झोपल्या होत्या. दरम्यान, अनोळखी चोरट्याने घरात प्रवेश करून बेडरूममधील साहित्य अस्ताव्यस्त करत चोरी केली.
या चोरीत अडीच तोळ्याचे सोन्याचे गंठण, दोन ग्रॅमची सोन्याची चैन आणि रोख रक्कम असा मुद्देमाल चोरून नेला. घटनेची माहिती मिळताच कऱ्हाड तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. चोरट्याचा शोध सुरू केला आहे.

