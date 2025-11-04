पुणे

Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावर भरदिवसा थरार; तरुणाचा कुकरीने वार करून खून

पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी एका १७ वर्षीय तरुणावर कुकरीने वार करून खून केला.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पूर्ववैमनस्यातून तिघांनी एका १७ वर्षीय तरुणावर कुकरीने वार करून त्याचा खून केला. ही घटना मंगळवारी (ता. ४) दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास बाजीराव रस्त्यावरील महाराणा प्रताप उद्यानासमोरील गल्लीत घडली.

Loading content, please wait...
pune
crime
death
Youth
Arrested
Accused

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com