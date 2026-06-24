पुणे

Pune Electricity: शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठ्याचा दिलासा; रिव्हरव्ह्यू सिटीसाठीच्या उच्चदाब वीजवाहिनीला थेऊर परिसरात तीव्र विरोध

land acquisition concerns over power line installation in Theur area: दिवसा वीजपुरवठ्यामुळे १२ गावांतील शेतकऱ्यांना दिलासा; पण रिव्हरव्ह्यू सिटीसाठीच्या ३३ केव्ही भूमिगत उच्चदाब वीजवाहिनीला थेऊर परिसरात शेतकरी व ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, सुरक्षितता व मोबदल्याबाबत प्रश्नचिन्ह
Power Reform for Farmers Meets Local Protest in Pune’s Theur Region

Power Reform for Farmers Meets Local Protest in Pune’s Theur Region

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर थेऊर एजी, नायगाव एजी आणि हिंगणगाव एजी या तीन कृषी फिडरवरील १२ गावांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीपंपांना वीज उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु दुसरीकडे रिव्हरव्ह्यू सिटी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ३३ केव्ही भूमिगत उच्चदाब वीजवाहिनीच्या योजनेविरोधात थेऊर परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

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