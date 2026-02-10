Baramati News : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारला कार्यभार; बारामतीच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा

बारामती - राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी आज (ता. 10) मंत्रालयात औपचारिकरीत्या कार्यभार स्वीकारला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढत त्यांच्या कार्याचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्या खांद्यावर आली आहे..कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यावर भर देण्याचे संकेत दिले. अजित पवार यांनी बारामतीसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आखलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दिवंगत अजित पवार यांनी बारामतीच्या औद्योगिक, शैक्षणिक आणि पायाभूत विकासासाठी मोठे योगदान दिले होते. त्यांच्या स्वप्नातील बारामती घडविण्यासाठी सुरू असलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, तसेच नव्या योजनांनाही चालना मिळेल, असा विश्वास बारामतीकर व्यक्त करत आहेत. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बारामतीच्या विकासाला नवी दिशा आणि गती मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे.दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांनी अजितदादांच्या जागी उपमुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारला याचे समाधान बारामतीतील सर्वच स्तरातील घटकांनी बोलून दाखविले. राज्याच्या नेतृत्वात बारामतीला पुन्हा एकदा महत्त्वाचे स्थान मिळाल्याची भावना नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे..विकासाची गती कायम राहील.....अजितदादांनी बारामतीच्या सर्वांगिण विकासाचे जे स्वप्न पाहिले होते, ते स्वप्न सुनेत्रावहिनी निश्चितपणे पूर्ण करतील. जी कामे करायची राहून गेली आहेत, ती आता वहिनींच्या नेतृत्वाखाली वेळेत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.- सचिन सातव, नगराध्यक्ष, बारामती..दादांचे स्वप्न वहिनी पूर्ण करतील....देशातील सर्वांगसुंदर शहर म्हणून बारामतीचा नावलौकीक व्हावा असे अजितदादांचे स्वप्न होते, सुनेत्रावहिनींच्या नेतृत्वाखाली बारामतीकर हे दादांचे स्वप्न साकारण्यासाठी वहिनींच्या समवेत ठाम उभे ठाकतील.- दत्तात्रय बोराडे, अध्यक्ष क्रेडाई, बारामती..बारामतीकर वहिनींसोबत राहतीलअशा बिकट प्रसंगी सुनेत्रावहिनींनी मनोधैर्य दाखवून जबाबदारी स्विकारली, दादांची विकासाची भूमिका पुढे नेण्यासाठी स्वताःचे दुःख बाजूला सारुन त्या उभ्या राहिल्या आहेत, बारामतीकर त्यांच्यासमवेत कायम राहतील यात शंका नाही.- संभाजी किर्वे, अध्यक्ष, दि मर्चंटस असोसिएशन, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.