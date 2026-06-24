Baramati News : बारामतीत सुनेत्रा पवार अँक्शन मोडवर! वैदयकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांसह प्रमुखांच्या बदल्या

बारामती - येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांची रत्नागिरीला बदली झाली आहे. याच महाविद्यालयातील शरीरशास्त्र विभागाच्या प्रा. डॉ. अंजली पाटील यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत अधिष्ठातापदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे..दरम्यान याच महाविद्यालयाच्या शल्यचिकीत्साशास्त्र विभागाच्या प्रा. मंजुषा लिटके यांची बदली पुण्याच्या ट्रॉमा केअर सेंटर येथे करण्यात आली असून त्यांच्या जागी पुण्याच्या बी.जे. वैदयकीय महाविद्यालयाचे ड़ॉ. किरणकुमार जाधव यांची बदली करण्यात आली आहे.महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी नंदकुमार कोकरे यांची अहिल्यानगरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून बदली झाली आहे..काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर अनेक त्रुटी आढळल्या. या नंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी कमालीची नाराजी व्यक्त केली, त्याचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसारीत झाल्यानंतर वैदयकीय शिक्षण विभागाचे याची गंभीर दखल घेतली होती. त्या नंतर या महाविद्यालयात मोठे फेरबदल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.रुग्णसेवा अधिक प्रभावी व परिणामकारक व्हायला हवी या वर सुनेत्रा पवार यांनी भर दिला होता. या संस्थेचे कामकाज अधिक परिणामकारक होण्यासाठी स्वताः उपमुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घातल्यामुळे येत्या काळात बदल दिसतील अशी अपेक्षा रुग्ण व नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे..सुनेत्रा पवार अँक्शन मोडवर असल्याची चर्चा....पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाच्या कामकाजाबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अचानक भेट देत पाहणी केली. या भेटीनंतर त्या कमालीच्या नाराज असल्याचे दिसले, त्या वेळेसच त्या अँक्शन मोडमध्ये असल्याचे जाणवले होते. वरिष्ठ अधिका-यांच्या बदलीने या वर शिक्कामोर्तब झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.