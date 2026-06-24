पुणे

Baramati News : बारामतीत सुनेत्रा पवार अँक्शन मोडवर! वैदयकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांसह प्रमुखांच्या बदल्या

बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांची रत्नागिरीला बदली.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

sakal

मिलिंद संगई
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बारामती - येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैदयकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांची रत्नागिरीला बदली झाली आहे. याच महाविद्यालयातील शरीरशास्त्र विभागाच्या प्रा. डॉ. अंजली पाटील यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत अधिष्ठातापदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

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