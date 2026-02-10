Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याची धुरा सुनेत्रा पवारांकडे?

माळेगाव - माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री कै. अजित पवार यांचे बुधवार (ता. २८ जानेवारी) रोजी अकाली निधन झाले होते. त्यांच्या जाण्याने एक प्रभावी नेतृत्व हरपले..माळेगाव कारखान्याच्या अध्यक्षपदासह ‘ब’ वर्ग संस्था मतदार संघातील संचालकपदाची जागाही रिक्त झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सहकार कायद्यानुसार "ब" वर्ग संचालकपदाची रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया बुधवार (ता.१८) रोजी माळेगाव संचालक मंडळ व प्रशासन पातळीवर पुर्ण होणार आहे, अशी माहिती उपाध्यक्षा सौ. संगिता कोकरे यांनी दिली.माळेगाव कारखान्याच्या भविष्यासंदर्भात एक महत्त्वाची चर्चा सभासदांमध्ये सुरू झाली आहे. कै. अजित पवार यांच्या कार्याचा वारसा पुढे नेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीच माळेगाव कारखान्याची धुरा हाती घ्यावी, अशी जोरदार मागणी सभासदांकडून होत आहे..सभासदांची भावना, नेतृत्वावर विश्वास -कै. अजित पवार यांनी माळेगाव कारखान्याला केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले नाही, तर शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि कामगार यांना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाची दिशा दिली. सहकार क्षेत्राबद्दल सकारात्मक दृष्टी असलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यास कारखान्याच्या कामकाजात सातत्य राहील, अशी भावना उपाध्यक्षा सौ.कोकरे यांनी व्यक्त केली..खरेदी-विक्री संघाची अधिकृत शिफारस -सभासदांचा आदरभावनेला अधिकृत स्वरूप देत बारामती खरेदी-विक्री संघाच्या संचालक मंडळाने संस्था प्रतिनिधी म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची माळेगाव साखर कारखाना प्रशासनाकडे शिफारस केल्याची माहिती समोर आली. ही शिफारस सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची मानली जात असून, आगामी निर्णय प्रक्रियेत तिचे वजनदार महत्त्व राहणार आहे..विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा -राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या माध्यमातून सुनेत्रा पवार ज्या पद्धतीने राज्याच्या विकासाला गती देतील, त्याच धर्तीवर माळेगाव साखर कारखान्याच्या आधुनिकीकरण, आर्थिक सक्षमीकरण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविल्या जातील, अशी अपेक्षा बापुराव पडर आदी सभासद व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.