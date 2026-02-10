पुणे

Malegaon Sugar Factory : माळेगाव कारखान्याची धुरा सुनेत्रा पवारांकडे?

माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री कै. अजित पवार यांचे अकाली निधन झाले.
कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री कै. अजित पवार यांचे बुधवार (ता. २८ जानेवारी) रोजी अकाली निधन झाले होते. त्यांच्या जाण्याने एक प्रभावी नेतृत्व हरपले.

