Eleventh Admission : अकरावीच्या प्रवेशासाठी मंगळवारपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सध्या सर्वांसाठी खुली प्रवेश फेरी सुरू आहे. या फेरीअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आता मंगळवारपर्यंत (ता. २) मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिली आहे..राज्यातील एकूण नऊ हजार ५३५ कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील एकूण २१ लाख ५९ हजार २३२ जागांसाठी शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) फेरीसाठी एकूण ३८ हजार ८५३ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार कनिष्ठ महाविद्यालये ॲलॉट करण्यात आली होती. त्यापैकी ३५ हजार ४३९ विद्यार्थ्यांनी शनिवारपर्यंत महाविद्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष प्रवेश निश्चित केला आहे..उर्वरित विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याची संधी मिळावी, म्हणून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित करण्यासाठी मंगळवारी (ता.२) सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले..सर्वांसाठी खुल्या प्रवेश फेरीतील आकडेवारी -- प्रवेशासाठी निवड झालेले एकूण विद्यार्थी : ३८ हजार ८५३- ‘कॅप’अंतर्गत झालेले प्रवेश : ३२ हजार ७७०- ‘कोटा’अंतर्गत झालेले प्रवेश : २ हजार ६६९- आतापर्यंत एकूण झालेले प्रवेश : ३५ हजार ४३९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.