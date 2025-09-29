SSC HSC Exam Form : दहावी-बारावीच्या खासगी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत खासगीरीत्या फॉर्म नंबर १७ भरून दहावी-बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १ ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे..राज्य मंडळामार्फत दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी खासगी विद्यार्थी नावनोंदणी अर्ज स्वीकारण्याच्या कालावधीला राज्य मंडळाने पुन:श्च मुदतवाढ दिली आहे..त्याप्रमाणे, विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी अर्ज आणि शुल्क ऑनलाइन भरून मूळ अर्ज, ऑनलाइन नावनोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोहोच पावतीच्या दोन छायाप्रती आणि मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या शाळेत, कनिष्ठ महाविद्यालयात जमा करण्यासाठी १ ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..खासगी विद्यार्थ्यांनी दहावी-बारावीसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच भरावयाचे आहेत. त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, असेही राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ‘http://www.mahahsscboard.in’ या संकेतस्थळाचा वापर करावा, अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत..त्या वाचून अर्ज भरावा, अशी सूचना राज्य मंडळाने केली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन देण्यात येईल. पात्र विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षेचे अर्ज मंडळाने दिलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे.अर्ज भरल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांनी छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे संबंधित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून परत घेऊन जाण्याची दक्षता घ्यावी, असे राज्य मंडळाने प्रकटनाद्वारे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.