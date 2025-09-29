पुणे

SSC HSC Exam Form : दहावी-बारावीच्या खासगी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ

राज्य मंडळामार्फत दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना फॉर्म नंबर १७ भरून परीक्षा देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
ssc hsc exam online form

ssc hsc exam online form

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत खासगीरीत्या फॉर्म नंबर १७ भरून दहावी-बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १ ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
education
student
SSC Exam
HSC Board Examination
Online Registration
Extended Admission Deadline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com